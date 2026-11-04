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هوای تهران در وضعیت نارنجی

کیفیت هوای تهران در ۱۳ آبان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

کد خبر: 100000497تاریخ انتشار: 1128 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۳ آبان) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در این شرایط توصیه می‌شود مبتلایان به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

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برچسب ها

هوای تهرانکیفیت هواکیفیت هوای پایتختوضعیت نارنجی

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