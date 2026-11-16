نتیجه تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران

در پی تشدید آلودگی هوا در استان تهران و هشدار وزارت بهداشت، دومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران با هدف بررسی وضعیت موجود و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آلودگی هوا در استانداری تهران در حال برگزاری است.



به گزارش تابناک، در پی افزایش آلودگی هوا در استان تهران و هشدارهای وزارت بهداشت درباره پیامدهای ناشی از آن و درخواست این وزارتخانه برای تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، دومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران هم‌اکنون با حضور اعضای این کارگروه در حال برگزاری است.

در این جلسه، آخرین وضعیت آلودگی هوای استان تهران بررسی و درباره اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم برای کاهش آلاینده‌های هوا تصمیم‌گیری می‌شود.

اجرای طرح زوج و فرد سه‌شنبه و چهارشنبه در تهران/ ممنوعیت تردد کامیون‌ها در پایتخت

بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، با توجه به شرایط موجود فردا و پس فردا سه شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان ماه طرح زوج یا فرد از در منازل در پایتخت اجرا می‌شود.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور در توضیح بیشتر گفت: بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به شرایط جوی موجود طرح زوج یا فرد، فردا و پس فردا از جلوی در منازل در پایتخت اجرا می‌شود و وسایل نقلیه‌ای که شماره سمت راست آنها فرد است مجوز تردد در روز سه شنبه را دارند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در طول اجرای این طرح با وسایل نقلیه دودزا که عامل آلایندگی هوا خواهند بود برخورد جدی خواهد شد.

وی افزود: همکاران من در ۱۰۰ نقطه از شهر مستقر هستند و با خودروهای دودزا و بدون معاینه فنی برخورد خواهند داشت، ضمن اینکه دوربین‌های ثبت تخلف نیز وسایل نقلیه بدون مجوز معاینه فنی را اعمال قانون می‌کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: تردد وسایل نقلیه حمل دارو و مواد غذایی و کامیون‌های حمل بتن که مجوز پلیس راهور را دارند بلامانع است، در غیر این صورت تردد کلیه کامیون‌ها ممنوع می‌باشد.

بنابر اعلام پلیس، سازمان هواشناسی با پیش‌بینی پایداری جو، نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز در تهران، هشدار نارنجی صادر کرد.

در این هشدار، شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها پیش‌بینی و تأکید شده است که در صورت مدیریت نشدن منابع آلاینده‌های ثابت و متحرک، افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی تا حد بسیار ناسالم هم پیش خواهد رفت.