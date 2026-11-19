به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی در پی ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی پیام تسلیت منتشر کرد که به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع، فقیه والا مقام، حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی را به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عج) ، مقام معظم رهبری، مراجع عالیقدر تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان و مقلدین و دست پروردگان و به ویژه به بیت شریف و آقازادگان محترم، منسوبین و وابستگان، علی الخصوص آیت الله آملی لاریجانی، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

آن فقیه وارسته و عالم عامل، ازمفاخر تشیع بود که عمری را در راه ترویج و نشر معارف حیاتبخش اسلام سپری کرد و کارنامه مشعشع آن شخصیت ممتاز‌، در تاریخ پر افتخار مرجعیت شیعه، ماندگار خواهد بود.

حضور دلگرم کننده‌ی ایشان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و بیانات تأثیرگذار، نافذ و روشنگرانه‌ی آن مرجع گرانمایه در جمع رزمندگان اسلام، جلوه‌ای از نگاه عمیق ایشان به اهمیت حضور مجاهدان در صحنه دفاع از کیان اسلام است.

از درگاه حضرت حق برای آن مرجع والا مقام، علو درجات و برای عموم سوگواران و بازماندگان، صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محسن رضایی

۲۷ آبان ۱۴۰۵



