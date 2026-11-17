اینجانب این مصیبت بزرگ را به حضرت بقیه‌الله ارواحنافداه و رهبری معظم انقلاب و به مراجع عظام و علمای اعلام و فضلاء و طلاب حوزه‌ی مبارکه و به عموم ملت ایران تسلیت می‌گویم.

به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، طی پیامی رحلت آیت‌الله وحید خراسانی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

عالِم بزرگ، فقیه نام‌آور، مرجع تقلید عظیم‌الشّأن، حضرت آیت‌الله العظمیٰ آقای حاج حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) پس از عمری مشحون از حسنات، دار فانی را وداع گفتند.

ایشان از استوانه‌های حوزه‌ی علمیه قم و از برجستگان علمی و عملی در آن حوزه‌ی مبارک بودند.

ایضاً آن مرجع فقید در خصایل علمی، دقت نظر و مناقب اخلاقی، اسوه حسنه دوران بودند.

در سوگ فقیهی نشسته‌ایم که عمری را در پناه قرآن و اهل‌بیت (ع) زیست و دفتر فقاهت را به عطر فاطمی متبرک ساخت. نام بزرگ آیت‌الله‌العظمی وحیدخراسانی پیوندی ناگسستنی با احیای امر عزاداری و تعطیلیِ یوم‌الشهادتِ زهرای اطهر (س) دارد؛ حرکتی تاریخی که تا ابد، سندِ افتخار و خلوصِ ایشان خواهد ماند.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به حضرت بقیه‌الله ارواحنافداه و رهبری معظم انقلاب و به مراجع عظام و علمای اعلام و فضلاء و طلاب حوزه‌ی مبارکه و به عموم ملت ایران تسلیت میگویم. همچنین به خاندان مکرّم و دیگر بازماندگان و منسوبان ایشان، بویژه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، عرض تسلیت کرده، تسلّا و صبر آنان را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای



