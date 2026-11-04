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آخرین خبرایران هرچه قوی‌تر؛ پاسخ ملت به رؤیای تسلیم در برابر آمریکا
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تهدید اژه‌ای به تحمیل شکست‌های بیشتر به ترامپ

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ترامپ هم در جنگ شکست خورد و هم در سیاست. قطعاً شکست‌های بیشتری بر او تحمیل می‌کنیم؛ «کاین هنوز از نتایج سحر است.»

کد خبر: 100000538تاریخ انتشار: 1290 بازدید۰

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به گزارش تابناک، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در فضای مجازی نوشت: ترامپ هم در جنگ شکست خورد و هم در سیاست. قطعاً شکست‌های بیشتری بر او تحمیل می‌کنیم؛ «کاین هنوز از نتایج سحر است.»

محسنی اژه‌ای افزود: «۱۳ آبان همیشه روز شکست آمریکایی‌ها بوده است. یاد همه شهدای دانش‌آموز و دانشجو و بالاخص دانش‌آموزان عزیز و شهید میناب گرامی باد.»

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جنگاژه ایمحسنی اژه ایترامپ

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