رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ترامپ هم در جنگ شکست خورد و هم در سیاست. قطعاً شکست‌های بیشتری بر او تحمیل می‌کنیم؛ «کاین هنوز از نتایج سحر است.»

تهدید اژه‌ای به تحمیل شکست‌های بیشتر به ترامپ

به گزارش تابناک، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در فضای مجازی نوشت: ترامپ هم در جنگ شکست خورد و هم در سیاست. قطعاً شکست‌های بیشتری بر او تحمیل می‌کنیم؛ «کاین هنوز از نتایج سحر است.»

محسنی اژه‌ای افزود: «۱۳ آبان همیشه روز شکست آمریکایی‌ها بوده است. یاد همه شهدای دانش‌آموز و دانشجو و بالاخص دانش‌آموزان عزیز و شهید میناب گرامی باد.»