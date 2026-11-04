باراک اوباما در واکنش به نتایج انتخابات گفت آمریکایی‌ها خواهان سیاستی مبتنی بر وحدت به جای تفرقه هستند.

به گزارش تابناک؛ باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای گفت آمریکایی‌ها با رأی خود پیام روشنی فرستاده‌اند و خواهان سیاستی مبتنی بر وحدت به جای تفرقه هستند.

او تأکید کرد که نتایج انتخابات نشان‌دهنده تمایل مردم آمریکا به کنار گذاشتن سیاست‌های تفرقه‌افکنانه و حرکت به سوی وحدت است.

انتخابات میان دوره‌ای کنگره و سنای آمریکا روز گذشته برگزار شد. با شمارش آرای انتخاباتی سنای آمریکا، دموکرات‌ها پس از دو سال، کنترل این مجلس را به دست گرفتند. تا این لحظه دموکرات‌ها 54 کرسی سنا و جمهوری ‌خواهان 43 کرسی را بدست آورده و سرنوشت 4 کرسی همچنان نامشخص است اما با این حال دموکرات‌ها اکثریت سنا را از آن خود کردند.

در انتخابات کنگره نیز شمارش آرای انتخاباتی تا این لحظه نشان می‌دهد دموکرات‌ها 223کرسی و جمهوری‌خواهان تنها 138 کرسی را بدست آوردند. با این آمار، دموکرات‌ها حدنصاب اکثریت کنگره را نیز بدست آورده‌اند.

پیش از این کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا در دست جمهوری‌خواهان بود.

دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا نیز در گفتگو با فاکس نیوز اذعان کرد که جنگ علیه ایران تا حدودی در شکست گسترده جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای نقش داشته است.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ ایران بر عملکرد ضعیف جمهوری‌خواهان گفت؛ "ایران بخشی از این مسئله بود."، با این حال، او تأکید کرد که از آغاز جنگ علیه ایران در اوایل سال جاری میلادی پشیمان نیست.

ترامپ جنایتکار افزود: «مردم با اقدامات من در قبال ایران موافق‌اند، اما شاید آمادگی مواجهه با پیامدهای اولیه و کوتاه‌مدت آن یعنی افزایش قیمت سوخت را نداشتند. من این موضوع را درک می‌کنم، اما متأسفانه با آن موافق نیستم.»

رئیس‌جمهور تروریست آمریکا نیز در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس نیوز به طور ضمنی به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات اذعان کرد و گفت که در صورت کسب اکثریت مجلس نمایندگان یا سنا توسط دموکرات‌ها، از حق وتوی خود برای جلوگیری از تصویب طرح‌های آنها استفاده خواهد کرد و آماده است مانع اجرای برنامه‌های حزب رقیب شود.

ترامپ در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره شکست حزبش در رقابت‌های میان‌دوره‌ای گفت: به دموکرات‌ها تبریک می‌گویم و مشتاقانه منتظر همکاری با آن‌ها در راستای منافع کشورمان هستم.

منبع: تسنیم