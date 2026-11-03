14103بازدید
هشدار ترامپ؛ پیام تند در مورد مذاکره با ایران
رییس جمهور آمریکا درلاف زنی متوهمانه گفت: آنها مدام میگویند ما در جنگ هستیم، اما ما در جنگ نیستیم! آخرین بار کی چیزی شلیک کردیم؟ این یک جنگ بسیار محدود است.
به گزارش تابناک؛ ترامپ مدعی شد« احتمال زیادی وجود دارد که به توافق برسیم و اگر به توافق نرسیم، جنگی بسیار شدیدتر و خشنتر رخ می دهد!
وی ادامه داد: ما ضربه بسیار سنگینی به ایران وارد کردیم و ۱۵۹ شناور نیروی دریایی آنها را از کار انداختیم.
ترامپ گفت: این جنگی نیست که تصور میکنید؛ اگر به توافق نرسند، ممکن است جنگی بسیار شدیدتر و خشنتر رخ دهد.
منبع: همشهری آنلاین
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
از دشمن هم شانس نیاوردیم مرتیکه ابله
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.