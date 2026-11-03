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هشدار ترامپ؛ پیام تند در مورد مذاکره با ایران

رییس جمهور آمریکا درلاف زنی متوهمانه گفت: آن‌ها مدام می‌گویند ما در جنگ هستیم، اما ما در جنگ نیستیم! آخرین بار کی چیزی شلیک کردیم؟ این یک جنگ بسیار محدود است.

کد خبر: 100000294تاریخ انتشار: 14103 بازدید

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به گزارش تابناک؛ ترامپ مدعی شد« احتمال زیادی وجود دارد که به توافق برسیم و اگر به توافق نرسیم، جنگی بسیار شدیدتر و خشن‌تر رخ می دهد!

وی ادامه داد: ما ضربه بسیار سنگینی به ایران وارد کردیم و ۱۵۹ شناور نیروی دریایی آن‌ها را از کار انداختیم.

ترامپ گفت: این جنگی نیست که تصور می‌کنید؛ اگر به توافق نرسند، ممکن است جنگی بسیار شدیدتر و خشن‌تر رخ دهد.
منبع: همشهری آنلاین

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برچسب ها

آمریکاحمله آمریکا به ایرانایران و آمریکاترامپجنگ با ایران

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نظرات بینندگان

محسن۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۴۶

از دشمن هم شانس نیاوردیم مرتیکه ابله

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