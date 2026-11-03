هشدار ترامپ؛ پیام تند در مورد مذاکره با ایران

رییس جمهور آمریکا درلاف زنی متوهمانه گفت: آن‌ها مدام می‌گویند ما در جنگ هستیم، اما ما در جنگ نیستیم! آخرین بار کی چیزی شلیک کردیم؟ این یک جنگ بسیار محدود است.

به گزارش تابناک؛ ترامپ مدعی شد« احتمال زیادی وجود دارد که به توافق برسیم و اگر به توافق نرسیم، جنگی بسیار شدیدتر و خشن‌تر رخ می دهد!



وی ادامه داد: ما ضربه بسیار سنگینی به ایران وارد کردیم و ۱۵۹ شناور نیروی دریایی آن‌ها را از کار انداختیم.



ترامپ گفت: این جنگی نیست که تصور می‌کنید؛ اگر به توافق نرسند، ممکن است جنگی بسیار شدیدتر و خشن‌تر رخ دهد.

منبع: همشهری آنلاین