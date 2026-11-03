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آمریکا حمله به قشم را تایید کرد

مقامات آمریکایی بامداد سه‌شنبه به نشریه «وال استریت ژورنال» گفتند که ارتش این کشور حمله‌ای را به جزیره قشم انجام داده است.

نویسنده: فرشته فراهانی

کد خبر: 100000264تاریخ انتشار: 3570 بازدید

به گزارش تابناک؛ مقامات آمریکایی بامداد سه‌شنبه به نشریه «وال استریت ژورنال» گفتند که ارتش این کشور حمله‌ای را به جزیره قشم انجام داده است.

این منابع که نامشان فاش نشد، ادعا کردند: «آمریکا چندین هفته است که حملات محدودی علیه ایران انجام می‌دهد».در این گزارش ادعا شده است: «حملات آمریکا، دفاعی است و هدف آن جلوگیری از حمله ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز است».

وال استریت ژورنال به نقل از این مقامات نوشت: «دولت واشنگتن دائماً با تهدیداتی که نیروهای آمریکایی در منطقه با آن مواجه هستند، دست و پنجه نرم می‌کند».یک منبع همچنین افزود که آمریکا حملات اخیر به ایران را علناً تأیید نکرده بود تا هیچ نشانه‌ای از آمادگی برای از سرگیری جنگ علیه ایران نشان ندهد.

از سوی دیگر، شبکه «نیوزنیشن» هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: «در جریان حملات به جزیره قشم، تأسیسات راداری و سایت‌های پرتاب موشک ایران هدف قرار گرفتند».

این منبع مدعی شد: «ما این حمله را در پاسخ به استفاده ایرانیان از موشک‌های زمین به هوا علیه دارایی‌های آمریکا انجام دادیم».

دقایقی بعد وبگاه «آکسیوس» نیز نوشت که نیروهای ایرانی شامگاه دوشنبه به سمت یک هواپیمای جنگی آمریکایی موشک شلیک کردند. پس از آن، جنگنده آمریکا در دفاع از خود، آن سایت پرتاب موشک را هدف قرار داد.
منبع: فارس

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نظرات بینندگان

تورک دانا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۸:۵۱

وای بر ما اگر جواب این حمله را بی جواب بگذاریم

Nadia Azizi۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۸:۳۲

هيچي ديگه ... دوباره شروع شد.

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