سریتپ حیدری، گفت: رازهایی در شهر موشکی نهفته که امیدواریم مجبور به گشودن پرده اسرار نشویم. اما اگر جنگی شود، دنیا شاهد این راز و حضور در شهر موشکی سردار عبداللهی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم،جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا طی سخنانی گفت: تارومار شدن پیشرفته‌ترین تجهیزات دفاعی و راداری آمریکا در منطقه، بطلان ادعای شکست‌ناپذیری استکبار را بر همگان ثابت کرد. این پیروزی بزرگ شامل انهدام سامانه‌های پیشرفته کشف هواپیماهای رادارگریز، ناوهای رزمی و تجهیزات پیچیده جنگ الکترونیک بود که در پایگاه‌های منطقه‌ای مستقر شده بودند.

وی افزود: عقب‌نشینی ۵۰۰ کیلومتری ناوهای آمریکایی از نقطه صفر مرزی چابهار، محکم‌ترین دلیل نظامی بر فروپاشی اقتدار پوشالی آن‌هاست. قدرتی که خود را پیروز میدان می‌داند، فرار را بر قرار ترجیح نمی‌دهد. اقتدار رزمندگان جبهه حق، شاخ هواپیمایی و دریایی متجاوزان را برای همیشه شکسته است.

تکلیف نیروهای مسلح کاملاً روشن است

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: مشروعیت الهی و توان نیروهای مسلح ولایت‌مدار، بر محور فرامین ولی فقیه استوار است. همان‌گونه که پیش‌بینی شده بود، رویارویی با آمریکا به یک جنگ فراگیر منطقه‌ای تبدیل شده و تمامی منافع و پایگاه‌های نظامی دشمن در تیررس مستقیم موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفته است.

امیر حیدری تصریح کرد: با بیانات صریح و محکم رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان، تکلیف نیروهای مسلح کاملاً روشن است. رزمندگان اسلام با آمادگی کامل، هرگونه تجاوز جدید استکبار را با پاشخ قاطع، فوری و بدون محدودیت کوبنده پاسخ خواهند داد.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: هر کشوری که مبدأ یا تسهیل‌کننده تهاجم علیه ایران باشد چه از طریق پرواز هواپیما و چه شلیک موشک مستقیماً در بانک اهداف مشروع قرار می‌گیرد و با پاسخ مشابه و هم‌تراز مواجه خواهد شد.

وی عنوان کرد: با رفع کامل محدودیت‌های جغرافیایی، بانک اهداف جامع و بروزشده نیروهای مسلح برای هرگونه نبرد احتمالی تنظیم شده و در انتظار امضا و ابلاغ سردار عبداللهی به فرماندهان ارتش و سپاه است. این بانک اهداف، فراتر از صحنه نبردهای گذشته، تمامی پایگاه‌ها و نقطه‌هایی در منطقه و خارج از آن را که امکان سوءاستفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی در آن وجود دارد پوشش می‌دهد.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در جنگ احتمالی آینده، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صحنه نبرد را از چارچوب‌ها و مرزهای جغرافیایی فعلی خارج خواهند کرد. با آمادگی کامل تمامی بخش‌های ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، ارتش، سپاه، وزارت دفاع و فراجا، هر نقطه‌ای از جهان که تحرک یا تهاجمی از آن علیه کشور صورت گیرد، بدون هیچ ابا و ملاحظه‌ای با پاسخی دندان‌شکن، خردکننده و همه‌جانبه مواجه خواهد شد.

امیر حیدری عنوان کرد: این آمادگی هوشمندانه که بر پایه تدابیر صریح رهبر انقلاب شکل گرفته، لایه‌های مختلف نظامی را به بالاترین حد انسجام رسانده است. در صورت وقوع جنگ، نبرد دیگر محدود به جغرافیای گذشته نخواهد بود و نیروهای مسلح در میدان عمل، شگفتانه‌ها و دستاوردهای جدیدی رو خواهند کرد که محاسبات دشمن را به‌طور کامل درهم می‌ریزد.

وی ادامه داد: شکل و نحوه نبرد نیروهای مسلح در برابر دشمنی با ناوهای هواپیمابر و ناوگروه‌های چندهزارنفره، مبتنی بر تاکتیک‌ها و تکنیک‌های نامتقارنی است که هر روز ابعاد جدیدی از آن نمایان می‌شود. بازدیدهای راهبردی اخیر سردار عبداللهی از مرزهای جنوبی، شهر پهپادی جدید ارتش و به‌ویژه رونمایی رسانه‌ای از شهر موشکی نوین، پیام آشکاری به دشمنان داد.

امیر حیدری عنوان کرد: رونمایی از این شهر موشکی نشان داد که شگفتانه‌ها و سامانه‌های قدرتمندی در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته که در صورت بروز هرگونه حماقت از سوی دشمن، در میدان نبرد رونمایی و به‌کار گرفته خواهند شد.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: در شهر موشکی رونمایی‌شده، رازها و فناوری‌های نهفته‌ای قرار دارد که هنوز پرده از آن‌ها برداشته نشده است.

وی گفت: این دستاوردهای استراتژیک، بزرگ‌ترین شگفتانه دفاعی کشور محسوب می‌شوند و اگر دشمن دست به اقدام احمقانه‌ای بزند، دنیا شاهد عملکرد این توانمندی‌های مخفی علیه متجاوزان خواهد بود.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نیروی دریایی سپاه پاسداران با اقتدار تنگه هرمز را قفل کرده و یاد و نام شهید بزرگوار، سردار تنگسیری عزیز، را جاودانه ساخته است. نیروی هوافضا حماسه‌های بزرگی آفریده و پدافند هوایی مشترک ارتش و سپاه نیز تا این لحظه موفق به انهدام نزدیک به ۳۰۰ هواگرد دشمن شده است تا دست متجاوزان از آسمان کشور کوتاه بماند.

وی ادامه داد: سرنگونی و انهدام هواگردهای دشمن چه در آسمان و چه روی باند، ضربه مهلکی به پیکره نیروی هوایی متجاوزان وارد آورد. از همه مهم‌تر، سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک کشور توانستند تعدادی از پرپیشرفته‌ترین هواگردهای دشمن را از کنترل آنان خارج ساخته و سالم به عنوان غنیمت به زمین بنشانند.

امیر حیدری افزود: با نابودی کامل رادارهای هشدار اولیه، سامانه‌های پدافندی و تجهیزات دشمنان در منطقه، پایگاه‌های منطقه‌ای دشمن عملاً منهدم و فلج شده‌اند. متجاوزان دیگر هیچ امیدی به این پایگاه‌ها ندارند و تنها اتکای باقی‌مانده‌شان عرشه ناوهایی است که آن‌ها هم از نقطه مرزی عقب رانده شده‌اند.

به انتقام خون امام شهید مصمم هستیم.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز صنایع دفاعی با همکاری بیش از ۱۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان، چرخه کامل تولید و پشتیبانی تجهیزات نظامی از میکروسکوپی‌ترین قطعات تا پیشرفته‌ترین سامانه‌هارا درون کشور بومی‌سازی کرده‌اند. همین نگاه درون‌زا و لبیک به فرامین ولایت فقیه موجب شد تا نیروهای مسلح بتوانند در برابر ابرقدرت ادعایی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده و اقتدار دفاعی کشور را در سطح منطقه و فرامنطقه تثبیت کنند.

وی ادامه داد: تداوم بی‌وقفه چرخه تولید دفاعی در عمق شهرهای زیرزمینی موشکی با همت سردار موسوی و مجموعه‌های وزارت دفاع، تضمین‌کننده توان استمرار عملیاتی نیروهای مسلح در نبرد نهایی است. پشتیبانی بی‌دریغ ملت بزرگ ایران و پیام‌های استوار آنان در میادین شهری، بزرگ‌ترین مایه دلگرمی رزمندگان اسلام است.

امیر حیدری در پایان خاطرنشان کرد: پیام صریح ملت و نیروهای مسلح، گرفتن انتقام خون امام شهید است؛ خونی پاک که ارزش آن با حذف فیزیکی ده‌ها ترامپ و نتانیاهو هم جبران نمی‌شود. فرماندهان و رزمندگان کمر همت بسته‌اند تا در این مسیر، نابودی این جانیان خبیث را رقم بزنند و به انتقام خون امام شهید مصمم هستیم.