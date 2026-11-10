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رونمایی از شهر موشکی جدید هوافضای سپاه

سرلشکر عبداللهی و سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه رونمایی کردند.

کد خبر: 4201011تاریخ انتشار: 1332 بازدید۰

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سرلشکر عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه رونمایی کردند.

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نیروی هوافضای سپاهسردار سید مجید موسویسرلشکر عبداللهیرونمایی از شهر موشکی

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