روایت سرلشکر عبداللهی از دیدار با رهبر انقلاب
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سرلشکر عبداللهی در کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد که دستورات اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به ستاد کل نیروهای مسلح به تمامی فرماندهان و یگانهای نیروهای مسلح ابلاغ شده تا برنامههای اجرایی برای تحقق این فرامین مطابق بامفاد ابلاغی دنبال شود.
به گزارش تابناک، حسن قشقاوی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سرلشکر عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفت: در این نشست، گزارش جامع و مفید از آمادگیهای رزمی نیروهای مسلح کشور ارائه شد.
وی توضیح داد: سرلشکر عبداللهی در این جلسه اعلام کرد که دستورات اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به ستاد کل نیروهای مسلح به تمامی فرماندهان و یگانهای نیروهای مسلح ابلاغ شده تا برنامههای اجرایی برای تحقق این فرامین مطابق بامفاد ابلاغی دنبال شود.
وی ادامه داد: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گزارشی از دیدارهای حضوری خود با رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا ونیز مکاتبات انجامشده و پاسخهای معظمله ارائه کرد که درمجموع بیانگر اشراف کامل اطلاعاتی رهبر معظم انقلاب برجزئیات امور کشور بهویژه در حوزههای نظامی و دفاعی بود.
قشقاوی با اشاره به تاکید سرلشکر عبداللهی بر حفظ آمادگی دفاعی کشور، تصریح کرد: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکیدکرد که به هیچوجه به وعدههای دشمن دلخوش و دلبسته نیستیم و کار خود را با جدیت دنبال میکنیم. بر همین اساس آمادگی دفاعی نیروهای مسلح مطابق با رهنمودهای رهبر معظمانقلاب حفظ شده و با قوت ادامه خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: اعضای کمیسیون از رئیس ستادکل نیروهای مسلح خواستند مراتب سپاس و قدردانی خود وتمامی نمایندگان مجلس را به تکتک نیروهای مسلح ابلاغ کند.
وی افزود: نمایندگان همچنین بر آمادگی کامل مجلس برای هر گونه همکاری همهجانبه با نیروهای مسلح تاکید کردند وخواستار آن شدند که مجلس و دولت در شرایط فعلی جنگی اولویت ویژهای برای تامین نیازهای نیروهای مسلح قائل شوند.
قشقاوی بااشاره به محورهای مورد تاکید نمایندگان، گفت: تامین ملزومات مورد نیاز نیروهای مسلح، توجه به وضعیت معیشتی کارکنان وتقویت بودجههای دفاعی از جمله موضوعاتی بود که در اینجلسه مورد تاکید قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در این نشست، اطمینان حاصل شد که تیروهای مسلح کشور از آمادگی بسیار بالایی برخوردارند و درصورت هرگونه شرارت از سوی دشمن، پاسخ پشیمانکنندهایخواهند داد؛ چراکه در دفاع از کشور کاملا جدی هستیم.
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