دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با هدف تلاش برای جبران بخشی از شکست‌های پیاپی خود در داخل و خارج از کشورش بار دیگر درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران موضع گیری کرد.



به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس‌نیوز بار دیگر با هدف خودنمایی و تلاش برای نجات از شکست‌های پیاپی خود در داخل و خارج از کشورش ادعا کرد: به توافقی پایدار دست خواهم یافت که تضمین کند ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. قصد دارم یک توافق دائمی با ایران منعقد کنم.

رئیس‌جمهور آمریکا با عقب نشینی آشکار از شعارهای واهی و پیشین مقامات کابینه اش، مدعی شد: من چندان دغدغه تغییر حکومت در ایران را نداشته‌ام؛ ما با ۳ دوره رهبری پیاپی سروکار داشته‌ایم که خود به منزله تغییری بنیادین در حاکمیت است!

دونالد ترامپ سپس کوشید از بار مسئولیت‌های بین المللی خود در نقض توافقنامه‌ها از برجام تا تفاهم نامه اسلام آباد اینگونه فرار کند: رهبری کنونی ایران شاید منطقی‌تر باشد، اما کار کردن با آن‌ها دشوار است؛ آن‌ها توافقی را امضا می‌کنند، اما درست روز بعد آن را زیر پا می‌گذارند!