قطر و آلمان با صدور بیانیه ای مشترک، بدون اشاره به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، ادعا کردند: هم‌نظریم که تهران نباید به توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند!



به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، قطر و آلمان با صدور بیانیه ای مشترک با ادامه روند ضدایرنی محور غربی-عبری و بدون اشاره به زرادخانه هسته ای فاقد نظارت رژیم صهیونیستی ادعا کردند: از ایران می‌خواهیم تا به تعهدات خود ذیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عمل کند!

در بیانیه صادره از سوی برلین و دوحه بدون اشاره به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، ادعا شده است: هم‌نظر هستیم که ایران تحت هیچ شرایطی نباید به توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند.

برلین و دوحه بدون محکوم کردن تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، با اتخاذ موضعی یکجانبه ادعا کردند: حملات و تهدیدهای ایران علیه کشتی‌های تجاری را محکوم می‌کنیم و هرگونه اقدامی را که موجب اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز شود، مردود می‌دانیم.

این بیانیه می‌افزاید: حملات حوثی‌ها در یمن (ارتش و مردم یمن) علیه عربستان سعودی را محکوم می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم تا فورا به تمامی عملیات‌های نظامی پایان دهند. از ایران نیز می‌خواهیم که تجهیز و حمایت از آن‌ها را متوقف کند و بر تعهد خود نسبت به وحدت و حاکمیت یمن تأکید مجدد می‌کنیم.