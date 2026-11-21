کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه گفت: یک هیئت قطری شب گذشته به تهران سفر کردند و رایزنی دو ساعته داشتیم.

به گزارش تابناک؛ کاظم غریب آبادی،معاون وزیر خارجه گفت: محاصره اقتصادی را اقدامی جنگی می‌دانیم و هر اقدامی را برای شکست آن انجام می‌دهیم. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ما محاصره اقتصادی(تحمیل شده از سوی ارتش تروریست آمریکا) را یک اقدام جنگی تلقی می‌کنیم و هر اقدامی که لازم باشد برای شکستن محاصره اقتصادی انجام می‌دهیم.

وی افزود: ما با میانجیگران از جمله قطری‌ها در تماس هستیم، هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی و گفتگوهای لازم را انجام می‌دهیم که ببینیم آیا می‌شود یک فرصت دیگری را به دیپلماسی داد و از تلاشهای دوستان قطری خود در این زمینه قدردانی می‌کنیم.

غریب آبادی در پاسخ به سئوال خبرنگاران گفت: بله دیشب هم یک هیئت قطری آمد و گفتگوهایی انجام شد و رفتند.