صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 303بازدید پ کد خبر: 4203352 ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ ۱۷:۵۵ عکس: دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و پیکان پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر با سه گل پیکان را شکست داد و با کسب این پیروزی مهم، به ساحل آرامش رسید. عکس: سیدعلیرضا کیایی دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاپرسپولیسپیکانعکس ورزشی مطالب مرتبطاعتراض پرسپولیس علیه داوران بازی با پیکانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰خلاصه بازی پرسپولیس ۳ - پیکان ۰تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۹پرسپولیس با پیکان به دنبال بازگشت به صدر جدولتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۹عکس: دیدار تیمهای پرسپولیس و فجر شهید سپاسیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵عکس: برد یک بر صفر استقلال مقابل الشمالتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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