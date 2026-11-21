عکس: دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان

پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر با سه گل پیکان را شکست داد و با کسب این پیروزی مهم، به ساحل آرامش رسید. عکس: سیدعلیرضا کیایی