مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۴ دیدار امروز پیگیری می‌شود و پرسپولیس به مصاف تیم پیکان می‌رود.

پرسپولیس با پیکان به دنبال بازگشت به صدر جدول

به گزارش تابناک؛ در ادامه مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امروز ۴ بازی در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود که در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها، پرسپولیس پذیرای تیم فوتبال پیکان در ورزشگاه شهدای قدس است.

فجرشهید سپاسی- چادر ملو اردکان/ جمعه ساعت ۱۵: ۳۰

هر ۲ تیم در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که در همسایگی هم در جدول رده بندی قرار دارند و در رتبه‌های هشتم و نهم ایستاده‌اند.

تیم فجرشهید سپاسی قبل از تعطیلات لیگ برتر دست به کار بزرگی زد و تیم پرسپولیس را در خانه اش شکست داد و با ۱۷ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان مهدی رجب زاده با حمایت هواداران خود به دنبال برد خانگی برابر تیم چادر ملو هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و رتبه خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشند.

در آن طرف، تیم چادر ملو اردکان هم با ۱۷ امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به حریف شیرازی خود در رتبه نهم قرار دارد.

شاگردان سعید اخباری می‌خواهند دست پر به شهر خود برگردند، اما کار سختی مقابل تیم متحول شده فجرشهید سپاسی دارند.

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان سرباز فجر یکی از سه نامزد برترین بازیکن آسیا بود. فعلاً فقط نام او در فهرست تیم فجر سپاسی قرار گرفته و خبری از بازی برای فجر نیست.

ذوب آهن- شمس آذر قزوین/ جمعه ساعت ۱۵: ۳۰

هر ۲ تیم در شرایطی به مصاف هم می‌روند که در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و در پایین جدول هستند و بازی امروز ۶ امتیازی است.

تیم ذوب آهن با هدایت محمد ربیعی هنوز رنگ برد را ندیده و با ۱۰ امتیاز در جایگاه چهاردهم لیگ برتر قرار گرفته است.

در آن طرف، تیم شمس آذر قزوین با ۷ امتیاز در رتبه هفدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

با توجه به اظهارات مهرزاد نجفیان مالک باشگاه شمس آذر احتمال دارد وحید رضایی در صورت باخت این تیم در اصفهان برکنار شود.

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌تواند برنده این بازی شود و تا حدودی از بحران خارج شود.

پرسپولیس – پیکان/ جمعه ساعت ۱۶: ۱۵

تیم فوتبال پرسپولیس قبل از تعطیلات لیگ برتر برابر تیم فجرشهید سپاسی شکست خورد و با ۲۳ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی قرار دارد.

سرخپوشان پایتخت با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال برد پرگل برابر تیم پیکان هستند تا به صدر جدول بازگردند و جای سپاهان را بگیرند.

مهدی تارتار در واکنش به پخش شعار هواداران پرسپولیس علیه بازیکنان در تمرینات بیان کرد که می‌خواستیم بازیکنان جوان با این وضعیت هماهنگ شوند!

به هر حال تارتار به خوبی می‌داند که هواداران پرسپولیس فقط از تیمشان برد و قهرمانی می‌خواهند و اگر او نتواند خواسته هواداران را برآورده کند باز هم شعار «حیا کن رها کن» خواهد شنید.

در آن طرف، تیم فوتبال پیکان در آخرین بازی خود در دقایق پایانی بازی توانست گل تساوی را به نساجی بزند و از شکست در خانه اش فرار کند و با ۱۴ امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی قرار بگیرد.

شاگردان ساکت الهامی می‌خواهند تیم پرسپولیس را در خانه اش شکست بدهند تا طلسم نبردن سرخپوشان را بشکنند و علاوه بر این چند پله در جدول رده بندی صعود کنند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران پرسپولیس دارند.

تیم پرسپولیس در بازی با فولاد و فجر از بازیکنان سابق خود وحید امیری و احسان پهلوان گل دریافت کرد و اکنون رضا شکاری مهاجم پیکان این فرصت را دارد که به تیم سابقش پرسپولیس گل بزند.

اورونوف ستاره ازبکستانی پرسپولیس به علت سرماخوردگی در بازی امروز حضور ندارد و ابوالفضل جلالی نیز از لیست پرسپولیس خط خورده است. زارع مدافع ملی پوش هم مشکلی ندارد و قادر به همراهی سرخپوشان در بازی امروز است.

تیم پیکان مدت‌هاست که پرسپولیس را شکست نداده است. آنها همواره مقابل سرخ‌پوشان پایتخت بازنده بوده‌اند.

صنعت نفت آبادان- استقلال خوزستان/ جمعه ساعت ۱۸

تیم‌های صنعت نفت و استقلال خوزستان در دربی جنوب امروز به مصاف هم می‌روند.

صنعت نفت با حضور سیروس پورموسوی از سه بازی آخرش دو برد و یک شکست کسب کرده و اکنون با ۱۰ امتیاز در رده شانزدهم جدول است و برای بقا می‌جنگد.

شاگردان پورموسوی می‌خواهند برنده دربی جنوب شوند تا از بحران خارج شده و از انتهای جدول فرار کنند.

در آن طرف، تیم استقلال خوزستان قبل از تعطیلات در یک بازی جنجالی برابر تیم همنام استقلالی خود در وقت‌های اضافه برد را با تساوی عوض کرد و با ۱۱ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

ابوالقاسم پور مدیرعاملی که برخی تلاش کردند او را تغییر دهند همچنان روی صندلی مدیرعاملی این باشگاه حضور دارد و اعضای هیئت مدیره تغییر کردند.

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم در دربی جنوب برنده می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان