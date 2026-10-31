بازگشت پرسپولیس به صدر/ نساجی در حسرت برد

به گزارش تابناک، در ادامه رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز شنبه تیم فوتبال نساجی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر میزبان تیم پرسپولیس بود که این دیدار با پیروزی یک گله شاگردان تارتار به پایان رسید.

دو تیم در شرایطی متفاوت به مصاف هم رفتند؛ تیم میزبان به دنبال گرفتن سه امتیاز و جدا شدن از انتهای جدول بود و تیم مهمان با همین سه امتیاز می‌توانست به صدر جدول برگردد.

سرخپوشان تهرانی که در این دیدار سفیدپوشان بودند با شکستی که هفته قبل برابر فولاد متحمل شدند موقعیت خود را در صدر جدول به خطر افتاده می دیدند به همین خاطر تلاش کردند خیلی زود به گل برسند اما قرمزپوشان مازندران این اجازه را به آنها ندادند.

در دقایق ابتدایی تیم نساجی موقعیت بیشتری خلق کرد و با گردش توپ در زمین پرسپولیس سعی در نزدیک شدن به دروازه این تیم داشت و روی یک ضربه کرنر با ضربه سر سجاد آقایی‌پور تا آستانه باز کردن دروازه پرسپولیس رفت که محمدمهدی زارع توپ را از روی خط برگشت داد.

در سوی مقابل هم پرسپولیس در دقیقه ۳۴ توسط علی علیپور از درون محوطه شش قدم موقعیت خطرناکی را روی دروازه نساجی ایجاد کرد و تا آستانه رسیدن به گل هم پیش رفت اما دروازه بان نساجی این فرصت را از آنها گرفت.

نیمه دوم هم با ادامه تلاش هافبک های نساجی و پرسپولیس ادامه داشت. نساجی سعی می کرد بیشتر خطا بگیرد تا آقایی‌پور و آراسته سانترهای بلند انجام دهند اما نیازمند به خوبی از دروازه خروج می کرد تا هیچ یک تبدیل به گل نشود.

پرسپولیس هم سعی می کرد روی نبوغ بیفوما و پاس کاری او با محبی و پورعلی و لطیفی فر خلق موقعیت کند. استراتژی که در دقیقه ۵۹ بالاخره جواب داد و پرسپولیس در دقیقه ۵۹ با پاس مجید عیدی در داخل محوطه جریمه به محبی و ضربه کات دار دیدنی او توپ را به گوشه دروازه نساجی فرستاد تا اینگونه گل نواخته شود.