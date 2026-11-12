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دو نفتکش متخلف در تنگۀ هرمز دچار حریق شدند

روابط‌عمومی ارتش اعلام کرد: بعداز ظهر امروز، دو نفتکش متخلف که وارد محدودۀ ممنوعۀ و ناامن در شرق تنگه هرمز شده بودند، با برخورد به مین دریایی، دچار حریق شدند‌.

کد خبر: 4201463تاریخ انتشار: 141 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ روابط‌ عمومی ارتش اعلام کرد: بعداز ظهر امروز، دو نفتکش متخلف که با بی‌توجهی به هشدارها و خاموش‌کردن سامانه‌های راداری، وارد محدودۀ ممنوعۀ و ناامن در شرق تنگه هرمز شده بودند، با برخورد به مین دریایی، دچار حریق شدند‌.

مسئولیت آتش‌گرفتن نفتکش‌ها در منطقه ناامن و ممنوعه، در وهلۀ اول متوجه رئیس‌جمهور دروغگوی آمریکا و سپس مالکان کشتی‌ها است که به جوسازی‌های دروغین او اعتماد می‌کنند.


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برچسب ها

تنگه هرمزحریقنفتکش متخلف

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