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آخرین شب عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) ازسوی رهبر انقلاب

کد خبر: 4201875تاریخ انتشار: 168 بازدید

مراسم عزاداری
به گزارش تابناک، آخرین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

این مراسم که از سوی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار می‌شود، با اقامۀ نماز مغرب و عشاء آغاز شده و تا پیش از ساعت برگزاری تجمعات شبانه امت مبعوث برقرار می‌باشد.

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برچسب ها

رهبر انقلابمراسم عزاداریشهادت حضرت امام سجادآیت الله سید مجتبی خامنه ای

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