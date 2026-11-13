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عکس |‌عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه(س) از سوی رهبر انقلاب

مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه(س) از سوی رهبر انقلاب برگزار شد.

کد خبر: 4201652تاریخ انتشار: 192 بازدید۰
مراسم عزاداری
به گزارش تابناک، مراسم عزاداری شام غریبان شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها در زینبیه برگزار شد.

این مراسم که از سوی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار می‌شود، با اقامۀ نماز مغرب و عشاء آغاز شده و تا پیش از ساعت برگزاری تجمعات شبانه امت مبعوث برقرار می‌باشد.

مراسم عزاداری

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برچسب ها

رهبر انقلاببیت رهبریشهادت حضرت فاطمهمراسم عزاداریآیت الله سید مجتبی خامنه ای

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