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عزاداری اهالی رسانه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه(س) در تابناک
مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز پنجشنبه ۲۱ آبانماه، از اذان ظهر تا ساعت ۱۴، به میزبانی "تابناک" در #هیأت_اهالی_رسانه برگزار میشود.
به گزارش تابناک، مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز پنجشنبه ۲۱ آبانماه، از اذان ظهر تا ساعت ۱۴، به میزبانی "تابناک" در #هیأت_اهالی_رسانه برگزار میشود.
حشمتالله قنبری سخنران این مراسم است و مداحی توسط کربلایی وحید یوسفی و کربلایی محمد تیموری اجرا میشود.
در این مراسم علاوه بر خبرنگاران، عکاسان، روزنامه نگاران، مدیر مسئولان، صاحبان امتیاز و بخشهای مختلف دست اندرکار رسانه، جمعی از مسئولان نیز حضور خواهند داشت.
محل برگزاری مراسم، دفتر تابناک در خیابان مطهری، خیابان فجر، کوچه نظری، پلاک ۸ خواهد بود.
از عموم علاقهمندان دعوت شده است در این مجلس حضور یابند.
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