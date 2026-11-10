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عکس |اولین شب عزاداری شهادت حضرت فاطمه از سوی رهبر انقلاب

اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران درحال برگزاری است

کد خبر: 4201080تاریخ انتشار: 1098 بازدید۰

مراسم عزاداری
به گزارش تابناک، اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران درحال برگزاری است.

این مراسم که از سوی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، با اقامۀ نماز مغرب و عشاء آغاز شده و تا پیش از ساعت برگزاری تجمعات شبانه امت مبعوث برقرار می‌باشد.

مراسم عزاداری

مراسم عزاداری

مراسم عزاداری

مراسم عزاداری

مراسم عزاداری

منبع: رسانه رهبر انقلاب

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برچسب ها

رهبر انقلابشهادت حضرت فاطمهمراسم عزاداریآیت الله سید مجتبی خامنه ای

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