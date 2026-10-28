 پرش به محتوای اصلی
En
/
فا
En العربیة
تعداد بازدید: ۱۶۵۲
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۵۴
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۱۶:۱۳
نبض خبر

آیت الله خامنه ای سلامتی شان را به دست آوردند و در تجمعات حضور دارند

سردار اسماعیل کوثری اعلام کرد: «رهبری سلامتی‌شان را کامل به دست آوردند و لذا الان دارند وقت می‌گذارند. می‌گویند باید بیایند، گزارش بدهند، برنامه هایشان را بدهند. الان سه قوه اینچنین شده و بعد از آن هم دبیر شورای عالی امنیت ملی (به ملاقات رهبری رفتند). ایشان به صورت پنهانی در بعضی از میادینی که مردم تجمع می‌کنند حضور پیدا می‌کنند و دارند دقیقاً سیاست‌های کلانی که ادامه امام شهید است، پیاده می‌کنند...» توضیحات کوثری را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها آیت الله سید مجتبی خامنه ایوضعیت سلامتسردار اسماعیل کوثریویدیواسماعیل کوثریتجمعات شبانهرهبر انقلاب
ارسال نظر

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه