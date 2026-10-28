کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۵۴

نبض خبر آیت الله خامنه ای سلامتی شان را به دست آوردند و در تجمعات حضور دارند

سردار اسماعیل کوثری اعلام کرد: «رهبری سلامتی‌شان را کامل به دست آوردند و لذا الان دارند وقت می‌گذارند. می‌گویند باید بیایند، گزارش بدهند، برنامه هایشان را بدهند. الان سه قوه اینچنین شده و بعد از آن هم دبیر شورای عالی امنیت ملی (به ملاقات رهبری رفتند). ایشان به صورت پنهانی در بعضی از میادینی که مردم تجمع می‌کنند حضور پیدا می‌کنند و دارند دقیقاً سیاست‌های کلانی که ادامه امام شهید است، پیاده می‌کنند...» توضیحات کوثری را می‌بینید و می‌شنوید.