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تصاویر صف عجیب نانوایی پس از سهمیه بندی
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تصاویر صف عجیب نانوایی پس از سهمیه بندی نان که ادعا شده چهار صبح است را میبینید. با وجود گذشت زمان قابل توجهی از انتشار این تصاویر، توضیحی درباره موضوع داده نشده است.
نظرات بینندگان
نوشته اید پس از سهمیه بندی!!! کدام سهمیه بندی؟ کجا؟ کی؟
اصلا و ابدا توی شهر ما اینطور نیست
صف های نانوایی اصلا فرقی نکرده همونه که بود تازه بهتر هم شده و دیگه کسی ۳۰ تا نون با هم نمیگیره. همه شدن ۲ تا ۳ تا تا ۵ تا
خیلی سریع راه میافته
تابناک از تو بعیده ،این کجا صف نان است ؟
ربطی به سهمیه بندی نداره زمانی که دولت پزشکیان سهمیه آرد رو کم میکنه نانوا با خمیر بازی بازی میکنه تا اون ساعت پخت رو پر کنه که نگن چرا زود تعطیل کردی هیچ نانوایی از درآمد بدش نمیاد تا بتونه پخت میکنه
مردم رو به روزی انداختین که از همه چی ترس دارن
این از بی عرضگی مسئولین است
به نظرم فقط براي تمسخر دولت و سياستهاش اين فيلم شير شده
بازتاب در ايران بماند در دنيا خيلي بد
تابناك جان چرا شير ميكني
کلا فاتحه پروتکل های بهداشتی خوانده شد!!!
هیچ نانوایی در ایران 4 صبح پخت نان نداره
چیزی هم
تمرین تاب آوری و روانشناختی مردم
عجیب؟؟مگه از صف بنزین ،روغن ومرغ و.....تعجب کردید،وقتی بیسوادی،دروغ و بی مدیریتی همه جا رو گرفته
والا زنجان که شروع سمیه بندی هست هیچ اتفاقی نیافتاده . سهمیه بندی هم نیست . اونهایی که هر روز 40 تا نان میبردند برای گاو و گوسفند برای اونجا گرانتر حساب میکنند. وگرنه ما که در روز چند عدد نان مصرف داریم هیچ فرقی نکرده و ضمنا صف هم فرقی نکرده و به روال قبل هست
به نظر من این برای جنگ 12 روزه هست، نه الان
سرمای آذرماه در 4 صبح در حدی هست که بخار از دهان آدم بیرون بیاد، یا حس سرما داشته باشه
با مدیریت این دولتمردان اتفاقی عجیبی نیست سوئ مدیریت بیداد میکند
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