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رئیس تعزیرات شهرستان پردیس خبرداد ؛

فروش آرد یارانه‌ای در فروشگاه‌های پردیس؛ تعزیرات به دنبال شبکه توزیع غیرمجاز+ فیلم

گروه استان‌ها - رئیس تعزیرات حکومتی پردیس از کشف فروش آرد سهمیه نانوایی به صورت کیلویی در یکی از واحدهای صنفی این شهرستان خبر داد و گفت: تحقیقات برای شناسایی شبکه توزیع و آرد قاچاق ادامه دارد.

کد خبر: 4202277تاریخ انتشار: 51 بازدید

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«مهدی عیدی » رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس در گفتگو با خبرنگار تابناک در استان تهران،در بازدید از فروشگاه‌های شهرستان پردیس و پس از کشف آرد در یکی از این واحدها اظهار کرد: مشاهده کردیم برخی نانوایی‌های سطح شهرستان تخلفات صنفی دارند که پیش‌تر تذکر داده بودیم، اما متأسفانه توجهی نکردند. در این بازدیدها دریافتیم شبکه‌ای آرد غیرمجاز خریداری می‌کند، آن را داخل واحدهای صنفی بسته‌بندی و به فروش می‌رساند که این امر تخلف است.


وی افزود: یک واحد صنفی را شناسایی کردیم که آرد یارانه‌ای در آن بود و تحقیقات ما ادامه دارد؛ مطمئن باشید این شبکه شناسایی می‌شود. تخلفات مشاهده‌شده در نانوایی‌های دیگر شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی و نداشتن درج قیمت بود که پیش‌تر نیز تذکر داده شده بود. آرد یارانه‌ای باید در نانواایی استفاده شود، اما این واحد آن را بسته‌بندی و آزاد به مشتری می‌فروشد که تخلف است و ما پیگیری می‌کنیم این آرد از کجا آمده است.

رئیس تعزیرات حکومتی پردیس تصریح کرد: متأسفانه با وجود تذکرات قبلی، این واحد صنفی تخلف خود را تکرار کرد و امروز بازرسی انجام و تذکرات لازم داده شد، اما چون تخلف تکرار شده بود، با واحد متخلف برخورد خواهد شد.

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برچسب ها

پردیستعزیراتآرد قاچاق

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