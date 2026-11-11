سفیدپوش شدن پردیس با نخستین برف پاییزی/ زمستان زودرس در فاز ۱۱ +فیلم

گروه استان‌ها - نخستین برف پاییزی با سفیدپوش کردن فاز ۱۱ پردیس، چهره‌ای زمستانی و بدیع به این شهر بخشید؛ تصاویر ارسالی شهروند خبرنگار تابناک، جلوه‌ای دل‌انگیز از این بارش را روایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، با سرد شدن هوا و کاهش محسوس دما، نخستین برف پاییزی در فاز ۱۱ پردیس بر زمین نشست و تصویر شهر را یکدست سفیدپوش کرد. این بارش که به گفته شهروندان، زمستانی زودرس را نوید می‌دهد، چهره‌ای تازه و تماشایی به شهر بخشیده است.





تصاویر ارسالی شهروند خبرنگار تابناک، جلوه‌ای زیبا از بارش برف در فاز ۱۱ پردیس را به نمایش می‌گذارد؛ تصاویری که در آن، سپیدی برف بر درختان و خیابان‌ها، نقشی بدیع از شهر را پیش چشم بیننده می‌گذارد.

طبق اعلام سازمان هواشناسی، بارش برف در ارتفاعات ادامه دارد و هم‌اکنون در فازهای جدید و قدیم پردیس نیز شاهد ادامه این بارش هستیم. مردم شهر با خوشحالی از این نعمت الهی استقبال کرده و چهره زمستانی شهر را با لبخند می‌نگرند.

این بارش زودهنگام، نمایی زیبا از زمستان را در دل پاییز ساخته و حال‌وهوای شهر را دگرگون کرده است.