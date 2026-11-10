ارتفاعات تهران برفی میشود/ ادامه برف، مه و باد شدید تا ظهر پنجشنبه
گروه استانها - رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره کل هواشناسی استان تهران از احتمال بارش پراکنده و رگبار برف در ارتفاعات شمالی و غربی استان از فردا شب تا ظهر پنجشنبه خبر داد و از ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته در استان حکایت کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «جعفر برزگر» با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی پنجروز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمهابری خواهد بود و در این مدت وزش باد و در ارتفاعات، گاهی رگبار برف پیشبینی میشود.
وی افزود: پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۵۹، از فردا شب تا ظهر پنجشنبه با عبور زبانهای از یک موج از شمال استان، افزایش ابر در مناطق شمالی و غربی بهویژه دامنهها و ارتفاعات شمال غربی مورد انتظار است و در برخی ساعات بارش پراکنده، مه و رگبار برف رخ خواهد داد.
برزگر با اشاره به سامانه دوم جوی ادامه داد: از چهارشنبهشب تا ظهر پنجشنبه، وزش باد شدید در مناطق جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات پیشبینی میشود که لازم است شهروندان و بهویژه ساکنان مناطق درگیر، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره کل هواشناسی استان تهران در ادامه با اشاره به ماندگاری هوای سرد در استان گفت: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۲۲ هواشناسی، توده هوای سرد تا پایان هفته در استان تهران ماندگار خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طی روزهای جمعه و شنبه نیز با افزایش نسبی غلظت آلایندهها، کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری دور از انتظار نیست.
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