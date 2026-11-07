گروه استان‌ها - استاندار تهران گفت: ستاد مدیریت بحران از ۴۵ روز پیش فعال شده و با اعلام هشدار قرمز برای مناطق شمالی، ظرفیت نیروها، تجهیزات و پایگاه‌های امدادی در نقاط پرخطر تا دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، «محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران با اشاره به پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو اظهار کرد: این پدیده می‌تواند در پاییز و زمستان با تغییر الگوی بارش، بارندگی‌های فراتر از نرمال یا بارش‌های شدید و سیلابی را در بخش‌هایی از منطقه به همراه داشته باشد.

فعالیت ۴۵ روزه ستاد مدیریت بحران استان تهران

وی افزود: براساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، ستاد مدیریت بحران استان تهران از حدود ۴۵ روز پیش فعال شد و در جلسات متعدد، وظایف دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی تعیین و روند اجرای اقدامات از طریق گروه‌های بازرسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

تمرکز بر ۴ شهرستان شمالی و لواسانات

استاندار تهران با اشاره به هشدار نارنجی در سطح استان و هشدار قرمز برای مناطق شمالی گفت: تمرکز ویژه مدیریت بحران بر شهرستان‌های شمیرانات، پردیس، دماوند و فیروزکوه و مناطق لواسانات قرار گرفته و فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهیاران تا خروج سامانه بارشی در آماده‌باش کامل هستند.

حضور شبانه‌روزی مدیران در ۴۸ ساعت پیش‌رو

معتمدیان ادامه داد: مدیران دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند در ۴۸ ساعت پیش‌رو به‌صورت شبانه‌روزی در محل مأموریت حضور داشته باشند تا در صورت وقوع حادثه، هماهنگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی بدون اتلاف زمان انجام شود.

لایروبی رودخانه‌ها و رفع موانع عبور روان‌آب

وی رویکرد اصلی استان را پیشگیری از خسارات جانی و مالی دانست و افزود: طی ۴۵ روز گذشته، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول نسبت به لایروبی و پاک‌سازی رودخانه‌ها، کانال‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی در داخل و خارج شهرها اقدام کرده‌اند و ایجاد بندهای موقت انحرافی و رفع موانع عبور روان‌آب نیز در نقاط موردنیاز انجام شده است.

تهیه بانک اطلاعاتی نقاط پرخطر

استاندار تهران از تهیه بانک اطلاعاتی نقاط پرخطر خبر داد و گفت: نقاط مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب، حریم و بستر رودخانه‌ها و محدوده‌های دارای ساخت‌وساز یا مداخله در طبیعت شناسایی شده و ماشین‌آلات، تجهیزات و گروه‌های امدادی متناسب با میزان خطر در این مناطق استقرار یافته‌اند.

افزایش ظرفیت راهداری، هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی

معتمدیان تصریح کرد: ظرفیت راهداری، هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در نقاط دارای هشدار قرمز افزایش یافته و هماهنگی لازم برای استفاده از امکانات سایر دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و نیروهای مسلح نیز انجام شده است.

اجرای دستورات رفع خطر در امامزاده داوود

وی با اشاره به بازدید شبانه خود از امامزاده داوود گفت: سیل سال ۱۴۰۱ در این منطقه جان ۲۶ نفر از هم‌وطنان را گرفت؛ ازاین‌رو چهار ماه پیش دستوراتی برای رفع موانع، آزادسازی مسیر و کاهش خطر صادر شد و در بازدید شب گذشته مشخص شد اقدامات پیش‌بینی‌شده به مرحله اجرا رسیده است.

استقرار مدیران ارشد در مناطق دارای هشدار قرمز

استاندار تهران افزود: بازرسی‌های میدانی در دیگر مناطق دارای هشدار قرمز نیز ادامه دارد و مدیران کل دستگاه‌ها، معاونان استانداری و مسئولان مرکز مدیریت بحران در این مناطق مستقر شده‌اند تا فرماندهی واحد و هماهنگی میان دستگاه‌ها در میدان برقرار باشد.

اطمینان‌بخشی به شهروندان؛ آماده‌باش تا خروج کامل سامانه

معتمدیان در پایان با اطمینان‌بخشی به شهروندان گفت: همه ظرفیت‌های استان برای مدیریت شرایط پیش‌رو به‌کار گرفته شده و مدیران، کارشناسان و نیروهای عملیاتی تا خروج کامل سامانه بارشی در آماده‌باش خواهند ماند. اطلاعیه‌ها و توصیه‌های ضروری نیز به‌صورت مستمر از طریق رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود.

از حریم رودخانه‌ها فاصله بگیرید و به ارتفاعات نروید

استاندار تهران با اشاره به تداوم بارش‌ها، احتمال جاری‌شدن روان‌آب، برف و کولاک در ارتفاعات و کاهش پنج تا ۱۰ درجه‌ای دما، از شهروندان خواست از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های آب، عبور از معابر آب‌گرفته و سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کرده و هشدارها را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

پیش‌بینی بارش برف و کولاک در توچال و شمشک

براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، بارش شدید باران، رعدوبرق و وزش باد در برخی مناطق و بارش برف و کولاک در ارتفاعات، به‌ویژه محدوده‌های توچال و شمشک، پیش‌بینی شده است.

کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دما در استان تهران

وی افزود: با ورود توده هوای سرد، دمای مناطق مرکزی و جنوبی استان پنج تا هشت درجه و دمای مناطق شمالی و ارتفاعات هفت تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد؛ بنابراین شهروندان و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید تمهیدات لازم را برای افت محسوس دما در نظر بگیرند.

دو رویکرد هم‌زمان؛ کنترل سیلاب و تقویت منابع آب

استاندار تهران با اشاره به خشکسالی‌های متوالی در استان گفت: مدیریت استان در برابر بارش‌های پیش‌رو دو رویکرد را هم‌زمان دنبال می‌کند؛ نخست، کنترل سیلاب و روان‌آب‌ها برای جلوگیری از خسارات جانی و مالی و دوم، استفاده از این بارش‌ها برای تقویت منابع آب استان.

هدایت روان‌آب‌ها به سمت سدها و تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی

معتمدیان ادامه داد: هدایت روان‌آب‌ها به‌سمت سدها و استفاده از گودال‌ها و کانال‌های بزرگ برای تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی از ماه‌ها قبل در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای تهران قرار گرفته است تا بخشی از افت منابع زیرزمینی جبران شود.

هشدار به شهروندان؛ از تردد در حاشیه مسیل‌ها خودداری کنید

وی از شهروندان خواست طی امروز و فردا از توقف یا تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های آب خودداری کنند و افزود: سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، باید به حداقل برسد و خودروها نیز در مجاورت درختان، تابلوها و سازه‌های ناپایدار متوقف نشوند.

عبور نکردن از معابر آب‌گرفته؛ دنبال کردن هشدارها از منابع رسمی

استاندار تهران تأکید کرد: شهروندان به هیچ عنوان از مسیرهای دچار آب‌گرفتگی یا محل عبور روان‌آب عبور نکنند و اخبار و هشدارها را صرفاً از اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی، مرکز مدیریت بحران استان و رسانه‌های معتبر دنبال کنند.

پایش رودخانه‌ها؛ لایروبی گسترده‌تر از سال‌های گذشته

معتمدیان درباره پایش رودخانه‌ها نیز گفت: نظارت بر رودخانه‌ها و کانال‌های داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها و پایش مسیرهای خارج از محدوده شهری بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است. امسال با همکاری دستگاه‌های مسئول، عملیات پاک‌سازی و لایروبی رودخانه‌ها به‌صورت گسترده‌تر از سال‌های گذشته انجام شده است.

استقرار ماشین‌آلات راهداری در محورهای کوهستانی

وی درباره احتمال ریزش سنگ و رانش در مناطق کوهستانی افزود: ماشین‌آلات و نیروهای راهداری با ظرفیتی بیش از شرایط عادی در محورهای دارای هشدار قرمز مستقر شده‌اند و ریزش‌های محدود روزهای گذشته نیز با حضور به‌موقع عوامل راهداری پاک‌سازی شده است.

آماده‌باش کامل ستادهای مدیریت بحران

استاندار تهران با اشاره به آماده‌باش کامل ستادهای مدیریت بحران گفت: مسئولیت مدیریت بحران در سطح استان بر عهده استاندار، در شهر تهران بر عهده شهردار و در شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران است و همه این ساختارها برای رصد، هماهنگی و اقدام فوری در آماده‌باش قرار دارند.

شماره‌های تماس برای گزارش شرایط مخاطره‌آمیز

شهروندان در صورت مشاهده شرایط مخاطره‌آمیز می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری، ۱۱۲ هلال‌احمر، ۱۱۵ اورژانس، ۱۲۱ اتفاقات برق، ۱۲۲ آب، ۱۲۵ آتش‌نشانی و ۱۹۴ امداد گاز گزارش کنند.