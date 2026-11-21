به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،« مهدی رضایی مالیدره» با اشاره به عملکرد یک‌ساله اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اظهار کرد: هدف ما این بوده که فضاهای فرهنگی و ورزشی شهرداری برای همه گروه‌های سنی، از کودک تا بزرگسال، فعال و در دسترس باشد.

وی افزود: در بازه مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵، سه هزار و ۹۷۴ نفر در کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی این مجموعه‌ها شرکت کرده‌اند.

شهردار پردیس توضیح داد: در مجموعه فرهنگی هنری پردیس ۳۸۴۰ هنرجو در ۳۸ هزار و ۸۳۲ نفرساعت کلاس شامل طراحی، نقاشی، سفال، زبان انگلیسی، خوشنویسی، رباتیک، تئاتر، شعرخوانی و قالی‌بافی حضور داشتند؛ در سرای جانبازان ۹۴ هنرجو در یک هزار و ۳۸۸ نفرساعت کلاس اوقات فراغت شرکت کردند و در دارالقرآن حضرت رقیه (س) نیز ۴۰ نوآموز در برنامه پیش‌دبستانی فعالیت داشتند.

رضایی مالیدره درباره فعالیت‌های ورزشی شهرداری گفت: مجموعه ورزشی شهدای هسته‌ای در این دوره ۶۳ هزار و ۴۱۹ نفرساعت خدمات ورزشی در رشته‌هایی مانند کشتی و ورزش‌های پهلوانی، یوگا، پیلاتس و ایروبیک ارائه کرده و مجموعه ورزشی شهدای گمنام ۲۷ برنامه و مسابقه برگزار کرده است.

به گفته وی، ورزشکاران پردیس در همین دوره ۵ مدال کیک‌بوکسینگ کسب کرده‌اند.

شهردار پردیس در پایان گفت: کانون قرآن و عترت نیز کلاس‌های قرآنی، کارگاه‌های مهارت زندگی و برنامه‌های مناسبتی را برای شهروندان برگزار کرده و شهرداری این مسیر را برای افزایش سرانه فرهنگی و نشاط اجتماعی ادامه خواهد داد.