شهردار پردیس مطرح کرد؛
آموزش ۴ هزار هنرآموز در فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری پردیس
گروه استانها - شهردار پردیس از حضور حدود ۴ هزار هنرآموز در کلاسهای مجموعههای فرهنگی و اجتماعی شهرداری در یک سال گذشته خبر داد و گفت مجموعههای ورزشی شهرداری نیز در همین دوره بیش از ۶۳ هزار نفرساعت خدمات ورزشی ارائه کردهاند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،« مهدی رضایی مالیدره» با اشاره به عملکرد یکساله اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اظهار کرد: هدف ما این بوده که فضاهای فرهنگی و ورزشی شهرداری برای همه گروههای سنی، از کودک تا بزرگسال، فعال و در دسترس باشد.
وی افزود: در بازه مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵، سه هزار و ۹۷۴ نفر در کلاسها و برنامههای آموزشی این مجموعهها شرکت کردهاند.
شهردار پردیس توضیح داد: در مجموعه فرهنگی هنری پردیس ۳۸۴۰ هنرجو در ۳۸ هزار و ۸۳۲ نفرساعت کلاس شامل طراحی، نقاشی، سفال، زبان انگلیسی، خوشنویسی، رباتیک، تئاتر، شعرخوانی و قالیبافی حضور داشتند؛ در سرای جانبازان ۹۴ هنرجو در یک هزار و ۳۸۸ نفرساعت کلاس اوقات فراغت شرکت کردند و در دارالقرآن حضرت رقیه (س) نیز ۴۰ نوآموز در برنامه پیشدبستانی فعالیت داشتند.
رضایی مالیدره درباره فعالیتهای ورزشی شهرداری گفت: مجموعه ورزشی شهدای هستهای در این دوره ۶۳ هزار و ۴۱۹ نفرساعت خدمات ورزشی در رشتههایی مانند کشتی و ورزشهای پهلوانی، یوگا، پیلاتس و ایروبیک ارائه کرده و مجموعه ورزشی شهدای گمنام ۲۷ برنامه و مسابقه برگزار کرده است.
به گفته وی، ورزشکاران پردیس در همین دوره ۵ مدال کیکبوکسینگ کسب کردهاند.
شهردار پردیس در پایان گفت: کانون قرآن و عترت نیز کلاسهای قرآنی، کارگاههای مهارت زندگی و برنامههای مناسبتی را برای شهروندان برگزار کرده و شهرداری این مسیر را برای افزایش سرانه فرهنگی و نشاط اجتماعی ادامه خواهد داد.
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