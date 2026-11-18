گروه استان‌ها - رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس با هشدار جدی به هیئت‌های ورزشی که بانک اطلاعاتی خود را تکمیل نکرده‌اند، اعلام کرد: هیئت‌هایی که تا پایان امروز فرم هفت‌برگی اطلاعاتی را تحویل ندهند، از روز شنبه تعلیق می‌شوند و حق هیچ‌گونه فعالیتی نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، «علی‌محمد داورزنی » رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان پردیس، ضمن تقدیر از نقش خبرنگاران در انعکاس فعالیت‌های ورزشی، اظهار کرد: خبرنگار راوی حقیقت و نگهبان آگاهی است و بدون همراهی شما، رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی شهرستان ممکن نبود.

وی با اشاره به شرایط سخت سال‌های اخیر از جمله اغتشاشات و جنگ تحمیلی ۴۵ روزه و شهادت رهبر معظم انقلاب، گفت: با وجود همه مشکلات، جامعه ورزش پردیس هیچ‌گاه از صحنه غافل نشد و در تمام رویدادهای فرهنگی و ورزشی حضوری پرشور داشت.

تدوین سند راهبردی توسعه ورزش برای نخستین بار

داورزنی از تدوین سند راهبردی توسعه ورزش شهرستان پردیس برای نخستین بار خبر داد و افزود: در این سند، خط مشی مشخصی برای جبران کمبود سرانه ورزشی تعریف کرده‌ایم و بر همین اساس پیش رفته‌ایم. همچنین بانک اطلاعاتی هیئت‌های ورزشی در دستور کار قرار گرفت تا آمار دقیقی از پیشکسوتان، قهرمانان و مربیان هر رشته داشته باشیم.

هشدار تعلیق؛ هیئت‌های کم‌کار از شنبه حق فعالیت ندارند

وی با انتقاد از برخی هیئت‌ها که در تکمیل فرم‌های اطلاعاتی کوتاهی کرده‌اند، هشدار داد: هیئت‌هایی که تا پایان امروز فرم هفت‌برگی بانک اطلاعاتی را تحویل ندهند، از شنبه تعلیق می‌شوند و حق هیچ‌گونه فعالیتی نخواهند داشت. از ۲۰ هیئت فعال، تنها ۱۰ هیئت فرم‌ها را تکمیل کرده‌اند و مابقی با وجود پیگیری‌های مکرر، این موضوع را سرسری گرفته‌اند. در کار با کسی تعارف ندارم و این بی‌توجهی به خود ورزش و شهرستان است.

اضافه شدن ۱۴۰ هزار متر زمین ورزشی به سرانه شهرستان

رئیس اداره ورزش و جوانان پردیس از الحاق ۱۴ فقره زمین ورزشی در فازهای مختلف و دو زمین در بومهن به سرانه ورزشی شهرستان خبر داد و گفت: مجموع این زمین‌ها ۱۴۰ هزار متر مربع است که با قیمت کارشناسی، ارزشی بالغ بر ۴ همت (۲۰۰ میلیارد تومان) دارد. این زمین‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده تا سرانه ورزشی شهرستان به‌روز شود.

وی همچنین از اهدای دو تخته تاتامی برای احداث خانه تکواندو، یک تخته تشک کشتی و واریز ۵۰۰ میلیون تومان به حساب هیئت کشتی در جریان سفر استاندار به شهرستان خبر داد و افزود: با اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی مصوب این سفر، کلنگ‌زنی دو سالن ورزشی در فاز ۵ جنوبی و فاز ۸ پس از سال‌ها انجام شد.

رشد چشمگیر ورزشکاران پردیسی در اردوهای تیم ملی

داورزنی با اشاره به فعالیت زیربنایی هیئت‌های ورزشی در حوزه استعدادیابی تصریح کرد: در رشته کشتی، نوجوانان و جوانان پردیسی عضو اردوی تیم ملی هستند و در رشته‌های تکواندو، کاراته، والیبال و بسکتبال نیز بازیکنان متعددی در اردوهای تیم استان و ملی حضور دارند. امیدواریم ثمره این برنامه‌ریزی‌ها را در سال‌های آینده ببینیم.

خانه جوان پردیس با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار ملی تکمیل می‌شود

وی در خصوص پروژه نیمه‌تمام خانه جوان پردیس گفت: با پیگیری فرماندار، نماینده مجلس و مدیرکل ورزش و جوانان استان، مقرر شد ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن به این پروژه اختصاص یابد. با تکمیل این ساختمان سه‌طبقه، دفتر هیئت‌های ورزشی و سمن‌های جوانان در آن مستقر خواهد شد.

تعیین تکلیف سالن‌های ماده ۸۸ و اختصاص سالن امام رضا به هیئت‌ها

داورزنی در ادامه به وضعیت سالن‌های مشمول ماده ۸۸ اشاره کرد و گفت: سالن‌های خسروآباد و سعیدآباد در سال اول واگذار شده‌اند و سالن‌های سیاه‌سنگ و والفجر به دلیل مشکلات معارضی در دست بررسی هستند. همچنین سالن امام رضا (ع) با برآورد کارشناسی ۸۵ میلیون تومان، به دستور مدیرکل از فرایند مزایده خارج و سه روز در اختیار هیئت بسکتبال، سه روز در اختیار هیئت والیبال و جمعه‌ها برای سایر هیئت‌ها اختصاص یافت.

احداث پیست استاندارد موتورسواری

وی از احداث پیست استاندارد موتورسواری در مجموعه امام رضا (ع) خبر داد و افزود: کمیته موتورسواری از امروز فعالیت خود را آغاز کرده و در یکی دو هفته آینده پیست قابل قبولی احداث خواهد شد. با رایزنی‌های انجام‌شده با فدراسیون، امیدواریم در اسفندماه میزبان مسابقات کشوری موتورسواری باشیم؛ این برای اولین بار در شهرستان پردیس و شرق استان تهران برگزار می‌شود. این پیست می‌تواند به عنوان پایگاهی برای آموزش و برگزاری مسابقات بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد و از تردد موتورسواران به سمت آزادی تهران نیز جلوگیری کند.

از استعدادیابی در مدارس تا حضور در تیم ملی

در ادامه این نشست، «علی مرادی » رئیس هیئت بسکتبال شهرستان پردیس با اشاره به یک سال فعالیت این هیئت گفت: سه بازیکن به تیم ملی نوجوانان تحویل داده‌ایم و حکم سرپرستی تیم منتخب استان تهران و مربیگری تیم منتخب استان را دریافت کرده‌ایم. با همکاری آموزش‌وپرورش، چهار مدرسه را برای استعدادیابی زیر ۱۲ سال شناسایی کرده‌ایم و دو سالن بسکتبال در فاز ۱۱ و سیاه‌سنگ تجهیز شده است.

وی افزود: در بخش دختران با ۸۰ بازیکن رده‌های پایه فعالیت می‌کنیم و میزبان تیم منتخب تهران بوده‌ایم. از مجموع ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر فعال در این رشته، حدود ۱۵۰ نفر بازیکن رسمی لیگ‌های مختلف هستند. متأسفانه در بخش پیشکسوتان با کمبود مواجه هستیم اما نگاه ویژه استان تهران به بسکتبال پردیس وجود دارد و در صورت تأمین سالن، آمادگی میزبانی تیم‌های سوپرلیگ را داریم.