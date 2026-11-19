دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ما تجارت زیادی با چین داریم. از طریق تجارت با چین پول زیادی به دست می‌آوریم. آن‌ها مدام درباره ایران می‌گویند: «اوه، آن‌ها اطلاعات در اختیار ایران قرار می‌دهند.» ما هم اطلاعات در اختیار دیگران می‌گذاریم.

پاسخ تند ترامپ به ادعای همکاری چین و ایران

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور آمریکا در مورد روابط چین و ایران گفت: چین اطلاعات در اختیار ایران قرار می‌دهد» ؛ ما هم اطلاعات در اختیار اوکراین قرار می‌دهیم.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ما تجارت زیادی با چین داریم. از طریق تجارت با چین پول زیادی به دست می‌آوریم. آن‌ها مدام درباره ایران می‌گویند: «اوه، آن‌ها اطلاعات در اختیار ایران قرار می‌دهند.» ما هم اطلاعات در اختیار دیگران می‌گذاریم.

وی افزود: به اوکراین نگاه کنید؛ ما هم اطلاعات در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم.

ترامپ عنوان کرد: «وقتی می‌گویند چین با ایران همکاری می‌کند یا روسیه با ایران همکاری می‌کند ــ منظورشان چیست؟ اینکه اطلاعاتی در اختیار ایران می‌گذارند؟ ما تمام اطلاعاتی را که آن‌ها می‌دهند، در اختیار داریم. دقیقاً می‌دانیم چه اطلاعاتی می‌دهند. این‌ها چیزی نیست، در حد ناچیز است.»

ترامپ ادامه داد: آن‌ها می‌گویند: «اوه، آن‌ها از ما جاسوسی می‌کنند.» خب، ما هم از آن‌ها جاسوسی می‌کنیم. فکر می‌کنم ما بهتر از آن‌ها جاسوسی می‌کنیم.

رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: نمی‌توانم به شما بگویم چه کارهایی انجام می‌دهیم، اما بگذارید این‌طور بگویم: من همه‌چیز را می‌دانم. ما از چین جاسوسی می‌کنیم و آن‌ها هم از ما جاسوسی می‌کنند.

منبع: انتخاب



