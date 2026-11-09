ترامپ در پی ناکامی واشنگتن به طرح توهمی خود اشاره کرد و مدعی شد نیروهای ویژه ماموریت «دروازه آهنین» با تمام توان خود برای محاصره ایران فعالیت می‌کنند.

به گزارش تابناک؛ رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا که در پی ناکامی در میدان جنگ در پی دستاوردسازی از رویکردهای شکست خورده خود از جمله عملیات تروریسم اقتصادی واشنگتن است، روز یکشنبه به وقت محلی در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد: «عملیات نیروی ویژه دروازه آهنین در جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در حال اجراست.»

رئیس جمهور متوهم آمریکا در ادامه با تکرار لفاظی‌ها و در پیش گرفتن رویکرد فشار و دیپلماسی زور مدعی شد: عملیات تروریسم اقتصادی و محاصره دریایی ادامه دارد.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در ۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۶ آبان) در راستای عملیات تروریسم اقتصادی واشنگتن مدعی تشکیل نیروی ویژه «دروازه آهنین» شده بود.

ترامپ که دستانش به خون هزاران انسان بی گناه آلوده است، همچنین در مصاحبه‌ای که بخش‌هایی از آن روز یکشنبه منتشر شد، گفت: من نمی‌خواهم به جهنم بروم. امیدوارم به بهشت بروم.

خبرگزاری رویترز پیش‌تر در گزارشی به ناکامی آمریکا در محاصره دریایی ایران اشاره کرد و نوشت که داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد ایران با وجود محاصره دریایی از سوی ارتش تروریستی ایالات متحده، موفق به صادرات گاز مایع و سوخت جت از خلیج فارس شده است.

اطلاعات کشتیرانی و منابع آگاه نشان می‌دهد ایران از ماه ژوئیه (تیر ماه) ، با وجود محاصره دریایی ایالات متحده، موفق به صادرات مقادیری گاز مایع و سوخت جت شده است.

تجزیه و تحلیل گروه آمریکایی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» (UANI) که با استفاده از ردیابی کشتی و ماهواره، عبور و مرور نفتکش‌های مرتبط با ایران را رصد می‌کند، اعلام کرد که دستکم هشت تانکر گاز حامل گاز مایع ایران از اواسط ژوئیه خلیج عمان را ترک کرده‌اند.

تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل‌های بیشتر گروه اطلاعات دریایی SynMax نیز حاکی است که یک نفتکش دیگر حامل سوخت جت ایران در ماه سپتامبر (شهریور) به میانمار رسیده است.

با این حال، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) برای سرپوش نهادن به ناکامی‌ها و اثرگذاری بر بازار انرژی مدعی است محاصره دریایی علیه ایران که برای نخستین بار در تاریخ ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین) اعمال شد، «خدشه ناپذیر» است. این محاصره در ماه ژوئن (خرداد) پس از دستیابی ایالات متحده و ایران به یک پیش‌نویس تفاهم‌نامه در اسلام آباد لغو شد اما در ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) و پس از فروپاشی آن، بار دیگر اعمال شد.

یک مقام نظامی آمریکایی تقلا کرد تا ناکامی در اجرای پروژه تحریم را کمرنگ جلوه دهد و در این زمینه به رویترز گفت که عبور یک کشتی لزوما به معنای دور زدن محاصره نیست. وی افزود که هر کشتی به صورت جداگانه و پس از بررسی مدارک آن، ارزیابی می‌شود و برخی به دلایل بشردوستانه اجازه عبور می‌گیرند.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز با زیر سوال بردن داده‌های کشتیرانی، گفت کشتی‌ها می‌توانند موقعیت مکانی خود را جعل یا هنگام بارگیری از هویت‌های ساختگی استفاده کنند.

این سخنگو اضافه کرد که چنین داده‌هایی را «باید با کمی تردید پذیرفت».

برخلاف ادعاهای مقامات آمریکایی و سازمان تروریستی سنتکام که همواره با هدف کاهش بهای انرژی در بازارهای جهانی و نیز دستاوردسازی، از موفقیت آمیز بودن محاصره دریایی ایران دم می‌زنند، تصاویر ماهواره ای و داده‌های انتشاریافته از سوی نهادهای مختلف، بر این ادعاها مهر باطل می‌زنند.

منبع: ایرنا



