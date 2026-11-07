محمد جواد لاریجانی با اشاره به اختلافات سیاسی در آمریکا بر سر جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که مسئله اصلی درگیری‌های داخلی واشنگتن، اصل حمله به ایران نیست، بلکه شکست دونالد ترامپ و پیروزی جمهوری اسلامی ایران است.



به گزارش تابناک، محمد جواد لاریجانی کارشناس ارشد مسائل سیاسی در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اختلافات و تنش‌های سیاسی در آمریکا در پی تحولات مربوط به جنگ علیه ایران، اظهار داشت: دعوا در آمریکا بر سر تجاوز به ایران نیست، مسئله اصلی شکست ترامپ و پیروزی ایران است.

لاریجانی تأکید کرد: ما حتی باید تا ۸۰ درصد هم‌غنی‌سازی داشته باشیم

وی با این اظهارات، اختلافات سیاسی در آمریکا را از زاویه نتایج جنگ و پیامدهای آن برای دولت دونالد ترامپ ارزیابی کرد.



لاریجانی افزود: راهبردهای جدید رهبر انقلاب، ایران را از حالت تدافعی محدود به تهاجمی نامحدود رسانده است.

بازدارندگی مطلق یعنی هر اقدام نظامی یا ترور علیه ایران با پاسخی شدیدتر مواجه شود

وی ادامه داد: ازدارندگی مطلق یعنی اگر کسی بخواهد علیه رهبر انقلاب یا مقامات عالی‌رتبه کشور ما عملیات ترور انجام دهد، باید بداند که در خانه خودش با اقدامی مشابه مواجه خواهد شد.



لاریجانی افزود: اگر یک موشک به ما اصابت کند، باید طرف مقابل بداند که ۱۰ موشک به همان نقطه اصابت خواهد کرد. این معنای واقعی بازدارندگی مطلق است.



کارشناس ارشد مسائل سیاسی گفت: معنای این راهبرد آن است که برد موشک‌های ما افزایش پیدا کند و بتوانیم نقاط بسیار بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.



لاریجانی اظهار داشت: حضور مردم در صحنه یکی از ارکان بازدارندگی مطلق ایران است



اگر از پایگاه‌های آمریکا در اروپا به ایران حمله شود، آن پایگاه‌ها اهداف مشروع ما خواهند بود

کارشناس ارشد مسائل سیاسی گفت: با راهبرد جدیدی که رهبر معظم انقلاب مطرح کرده‌اند، ما محدودیت جغرافیایی نداریم و آمریکایی‌ها باید بدانند که حتی در نقاط دورتر نیز آسیب‌پذیر خواهند بود.



لاریجانی تکمیل کرد: اگر قرار باشد از پایگاه‌های آمریکا در آلمان، آلبانی یا انگلیس به ایران حمله شود، این پایگاه‌ها اهداف مشروع ما خواهند بود.



ایران در دانش و فناوری هسته‌ای حتی از برخی کشورهای دارای بمب اتم پیشرفته‌تر است



وی ادامه داد: ایران تنها کشور خاورمیانه و غرب آسیاست که به چنین سطحی از توانمندی در حوزه‌های گسترده علوم و فنون هسته‌ای دست یافته است.





