نماینده گروه سرمایه‌گذاری اهداف با حضور در محل سانحه اتوبوس کارکنان اویکو مستقر در LNG دهلران و عیادت از مصدومان این سانحه و دلجویی از خانواده جان‌باختگان بر ضرورت حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان این سانحه تاکید کرد و گفت: رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان، پیگیری مطالبات درمانی و فراهم‌کردن حمایت‌های موردنیاز خانواده‌های داغدار در اولویت اقدامات گروه سرمایه‌گذاری اهداف قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، دکتر «حبیب خراسانی» معاون منابع انسانی و پشتیبانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، به نمایندگی از این گروه و به همراه هیأتی، با حضور در مراکز درمانی و بیمارستان‌های دزفول و آبدانان، از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت اویکو مستقر در مجموعه NGL دهلران عیادت کرد و ضمن گفت‌و‌گو با آنان، در جریان وضعیت درمانی و مطالباتشان قرار گرفت.

خراسانی همچنین با حضور در مراسم همدردی و گرامیداشت و تشییع جانباختگان این سانحه و دیدار با خانواده‌های بازماندگان این سانحه تلخ، با آنان ابراز همدردی کرد.

بر اساس این گزارش، از صبح امروز با حضور معاون و نماینده اهداف نشست‌هایی با مدیران عامل شرکت‌های مرتبط، از جمله مدیرعامل پتروپالایش دهلران و شرکت اویکو، با هدف بررسی ابعاد مختلف این حادثه و هماهنگی اقدامات حمایتی برگزار شد. محور اصلی این نشست‌ها، پیگیری وضعیت مصدومان و حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان حادثه بوده است.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف در جریان حضور خود در بیمارستان گنجویان دزفول، ضمن عیادت از مصدومان و ابراز همدردی با آنان، مطالبات و نیاز‌های درمانی این افراد را پیگیری کرد و یکی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه، پیگیری مستمر روند درمان مصدومان و مسائل پزشکی آنان تا حصول نتیجه بوده است.

همچنین با توجه به محدودیت امکانات درمانی بیمارستان گنجویان دزفول، موضوع انتقال برخی از مصدومان، به‌ویژه بیمارانی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند، با در نظر گرفتن ملاحظات پزشکی و بر اساس نظر و دستور متخصصان در دستور کار قرار گرفت.

خراسانی همچنین به نمایندگی از گروه سرمایه‌گذاری اهداف، به همراه جمعی از متخصصان و کارشناسان حوزه‌های مرتبط، در محل وقوع سانحه حضور یافت و از نزدیک در جریان روند بررسی ابعاد مختلف حادثه قرار گرفت. کارشناسان تخصصی در حین بازدید میدانی، ضمن بررسی شرایط محل وقوع تصادف و موقعیت واژگونی اتوبوس، در حال انجام بررسی‌های اولیه با هدف شناسایی عوامل و دلایل بروز این سانحه و ارزیابی ابعاد فنی آن دنبال بوده‌اند و حضور نماینده گروه سرمایه‌گذاری اهداف در این بازدید با هدف پیگیری مستقیم روند بررسی‌ها، اطلاع از جزئیات حادثه و آگاهی از نتایج بررسی‌های کارشناسی انجام شد.

خراسانی در ادامه، با حضور در بیمارستان آبدانان، از دیگر مصدومان حادثه عیادت کرد و ضمن اطلاع از وضعیت آنان، با خانواده‌های مصدومان و جان‌باختگان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

گروه سرمایه‌گذاری اهداف در این پیگیری‌ها، حمایت از خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان حادثه و فراهم‌کردن زمینه رسیدگی و پیگیری مطالبات درمانی و حمایتی آنان را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.