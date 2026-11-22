قیمت طلا و سکه امروز با صعود قیمتی مواجه شد اما اونس طلا در جهان ذره‌ای حرکت نکرد که این یعنی قیمت‌های جدید، نه از ارزش واقعی طلا، بلکه از یک حباب خطرناک نشأت می گیرد.

به گزارش خبرنگار بازار تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز روند صعودی داشت اما این صعود یک صعود واقعی نیست؛ بلکه نتیجه تغییرات در دل بازار است واگر می‌خواهید بدانید چرا با وجود ثابت بودن اونس طلا، قیمت‌ها در ایران جهش کرده‌اند و چرا این حرکت می‌تواند منجر به ضرر شود ادامه گزارش را بخوانید.

قیمت طلا و سکه امروز شاهد روند صعودی در قیمت‌های پایه و محصولات متنوع بود که با بررسی داده‌های مقایسه‌ای بین قیمت های امروز با روز گذشته (۳۰ آبان ۱۴۰۵) ، مشخص می‌شود که قیمت‌ها با شیوه و دلیلی مشخص حرکت کرده‌اند؛ اما افزایش حباب طلا یک وضعیت خاص در بازار را نشان می دهد.

محصول قیمت دیروز (۳۰ آبان) به تومان قیمت امروز (۱ آذر) به تومان تغییر (روند) طلای ۱۸ عیار ۲۳,۱۵۲,۰۰۰ تومان ۲۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰ تومان نقره ۳۹۱,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان سکه امامی ۲۴۰,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۲۴۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۷۴۵,۰۰۰ تومان سکه بهار آزادی ۲۲۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۲۲۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان نیم سکه ۱۲۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان ربع سکه ۶۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۶۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان اونس طلا ۳,۵۳۵ دلار ۳,۵۳۵ دلار بدون تغییر

چرا قیمت‌ها بالا رفتند اما اونس ثابت ماند؟

با نگاه به داده‌های بالا، روشن است که قیمت اونس طلا در بازار جهانی هیچ تغییری نکرده و روی عدد ۳,۵۳۵ دلار ثابت مانده است و علت صعود قیمت ها احتمالا به قیمت ارز در داخل و حباب طلا برمی گردد. بنابراین وقتی قیمت اونس ثابت است اما قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه افزایش می‌یابد، قیمت دلار در بازار داخلی افزایش یافته است و ارزش ریالی طلا بیشتر به به دلیل تقویت قیمت دلار، بالاتر رفته است؛ نه به دلیل افزایش ارزش جهانی طلا.

اما در میان اقلام مختلف سکه، بیشترین درصد تغییرات مربوط به نیم‌سکه و ربع‌سکه بود که سیگنال تقاضای مجدد برای ورود به بازار سکه است، هرچند که با توجه به افزایش حباب، این تقاضا می‌تواند با ریسک اصلاح قیمت همراه باشد.

در این بازار سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که صعود امروز، ناشی از ارزش جهانی طلا نبوده و افزایش حباب نشان می‌دهد که بازار در وضعیت هیجانی قرار دارد مع در چنین شرایطی، ورود به بازار در اوج حباب، می‌تواند در صورت کوچکترین اصلاح قیمت ارز، منجر به ضرر شود.