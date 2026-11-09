قیمت طلا و سکه امروز 18 آبان/ امروز چه اتفاقی برای قیمت طلا و سکه افتاد؟

قیمت طلا و سکه امروز از حالت نزولی خارج شد و با افزایش ۲۴ دلاری اونس، قیمت سکه امامی و بهار آزادی با جهش میلیونی روبرو شد اما آنچه امروز در بازار اتفاق افتاد، نشان‌دهنده بازگشت اعتماد به قیمت‌های داخلی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، بعد از روز گذشته که بازار در حال تخلیه بود، امروز ورق برگشت! با جهش اونس طلا، قیمت سکه‌ها با صعودی میلیونی روبرو شد. آیا ریزش دیروز فقط یک فرصت خرید بود یا یک تغییر روند بزرگ در راه است؟ قیمت طلا و سکه امروز پس از روز گذشته که شاهد ریزش در اکثر شاخص‌ها بودیم، با یک تغییر جهت مشخص روبرو شد به طوری که با توجه به افزایش قیمت اونس طلا در بازار جهانی، قیمت‌های داخلی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و روند صعودی را در اکثر اقلام آغاز کردند .

برای مثال قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۲۵,۲۸۵,۰۰۰ تومان بود که امروز به ۲۵,۴۸۹,۰۰۰ تومان رسید و ۲۰۴,۰۰۰تومان گرانتر شد همچنین قیمت نقره دیروز ۴۵۰,۰۰۰ تومان بود که امروز به ۴۵۵,۰۰۰ تومان رسید و ۵,۰۰۰تومان افزایش پیدا کرد همچنین قیمت سکه امامی دیروز ۲۵۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان بود که امروز به ۲۵۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان رسید و ۲,۱۵۵,۰۰۰تومان گرانتر شد .

قیمت سکه بهار آزادی دیروز ۲۴۸,۰۷۰,۰۰۰تومان بود درحالی که امروز به ۲۵۰,۰۸۰,۰۰۰ تومان رسید و ۲,۰۱۰,۰۰۰تومان افزایش یافت همچنین قیمت نیم سکه روز گذشته ۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود و امروز ۱۳۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان شد و ۲۸۰,۰۰۰تومان افزایش یافت همچنین قیمت ربع سکه دیروز ۷۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۷۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان رسید و ۲۱۰,۰۰۰تومان افزایش یافت این درحالی است که اونس طلا دیروز ۴,۰۷۰دلار بود و امروز به ۴,۰۹۴دلار رسید و ۲۴دلار گرانتر شد .

بررسی بازار نشان می دهد که برخلاف روز گذشته که اونس طلا ثابت بود، امروز شاهد رشد ۲۴ دلاری اونس هستیم که این افزایش در بازار جهانی، موتور محرک اصلی صعود قیمت‌های داخلی از جمله طلا، نقره و سکه بوده است که دراین میان بیشترین بازگشت قیمت مربوط به سکه امامی با بیش از ۲ میلیون تومان افزایش و سکه بهار آزادی با حدود ۲ میلیون تومان افزایش است که نشان می‌دهد که نوسانات روز گذشته که ریزش شدیدی داشت امروز با یک بازگشت قدرتمند روبرو شده است.

اما طلای ۱۸ عیار با رشد ۲۰۴ هزار تومانی، از روند نزولی روز گذشته خارج شد. همچنین نقره نیز با رشد ۵ هزار تومانی، رشد ملایمی را تجربه کرد که نشان‌دهنده بازگشت اعتماد به بازار است.

به نظر می رسد بازار از وضعیت ریزش و تخلیه حباب در روز گذشته، به وضعیت صعود و بازگشت قیمت‌ها در امروز تغییر جهت داده است اما با توجه به افزایش اونس جهانی، اگر قیمت دلار در داخل کشور نیز ثبات یا رشد داشته باشد، انتظار می‌رود روند صعودی قیمت‌ها در ساعات آینده ادامه یابد.