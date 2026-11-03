قیمت طلا و سکه امروز 12 آبان/ فرصت برای خرید طلا و سکه در روز اصلاحی!

قیمت طلا و سکه امروز مسیر عجیبی پیدا کرد به طوری که طلا در جهان به مرز ۳۹۰۵ دلار رسیده است اما در بازار داخلی شاهد ریزش سنگین سکه‌ها و طلا هستیم. آیا این یک سقوط واقعی است یا تله‌ای برای خریداران؟

قیمت طلا و سکه امروز یک حالت دوگانه دارد به طوری که اونس جهانی طلا رشد کرده و قیمت‌ها را به سمت بالا هل داده است، اما در بازار داخلی شاهد یک نوسان ضدجهت بودیم مثلا برخی از اجزا رشد کردند، اما در مقابل، سکه‌های اصلی مانند امامی و بهار آزادی و ربع سکه با کاهش قیمت مواجه شدند که این تضاد سردرگمی بازار را نشان می دهد و اینکه بازار هنوز تصمیم نگرفته است که مسیر صعودی را دنبال کند یا وارد فاز اصلاحی شود که درادامه به بررسی قیمت طلا و انواع سکه در بازار امروز و مقایسه آن با روز گذشته می پردازیم.

ردیف کالا قیمت دیروز ( تومان) قیمت امروز ( تومان) میزان تغییرات وضعیت 1 طلای ۱۸ عیار ۲۵,۷۵۱,۰۰۰ ۲۵,۵۵۶,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ کاهش 2 اونس جهانی ۳,۸۹۹ ۳,۹۰۵ ۶ افزایش 3 سکه امامی ۲۶۳,۵۹۰,۰۰۰ ۲۶۲,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ کاهش 4 سکه بهار آزادی ۲۵۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲۵۲,۱۰۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ کاهش 5 نیم سکه ۱۳۹,۶۸۰,۰۰۰ ۱۳۹,۴۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ کاهش 6 ربع سکه ۷۵,۷۲۰,۰۰۰ ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ {۵۷۰,۰۰۰ کاهش

چرا بازار یکپارچه نبود؟

در بازار امروز اما اونس جهانی با ۶ دلار افزایش به مرز ۳۹۰۵ دلار رسید که در حالت عادی، این اتفاق باید باعث گران شدن طلا و سکه در ایران شود اما کاهش قیمت اکثر اجزا نشان می‌دهد که عوامل داخلی» مانند کاهش قیمت دلار یا فشار فروش توسط سرمایه‌گذاران در قیمت‌های بالا قوی‌تر از اثر نرخ جهانی عمل کرده اند.

همچنین در بازار امروز تمام انواع سکه مانند امامی، بهار آزادی ، نیم سکه و ربع سکه هم‌جهت و در مسیر نزولی حرکت کردند به طوری که بیشترین ریزش مربوط به سکه امامی با کاهش ۱.۴ میلیون تومان بود که نشان می‌دهد حباب قیمت سکه در حال تخلیه شدن است و بازار سکه در حال اصلاح قیمت است تا به قیمت واقعی طلا نزدیک شود.

اما بازار امروز در یک نقطه اصلاحی قرار دارد و این یعنی قیمت‌ها بعد از یک دوره رشد، کمی پایین می‌آیند تا خریداران جدید وارد شوند بنابراین اگر قصد خرید بلندمدت دارید، این ریزش‌های جزئی می‌تواند فرصت خوبی برای ورود باشد؛ چرا که اونس جهانی همچنان در روند صعودی است و هر لحظه ممکن است با یک خبر مثبت از بازار ارز، قیمت‌ها دوباره جهش کنند.

به نظر می رسد که بازار امروز روز استراحت برای پرش های قیمتی بعد باشد چراکه کاهش قیمت‌ها در حالی که اونس جهانی بالا می‌رود، یک فرصت استراتژیک ایجاد کرده است که این بازار در انتظار یک محرک است تا جهت اصلی خود را دوباره مشخص کند.