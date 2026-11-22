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درگیری فیزیکی، مجلس امروز را تعطیل کرد
نماینده مجلس، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از درگیری و تنش در جلسه علنی امروز مجلس خبر داد.
به گزارش تابناک؛ مجتبی زارعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در اوج درگیری رزمندگان اسلام با آمریکاییها در جنوب حزب بدنام شریان و سرکردهاش و همسویانش با لات بازی و درگیری فیزیکی جلسه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی را در تهران تعطیل کردند!»
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نظرات بینندگان
لات اونایی هستند که خود را فراتر از قانون دانسته و دسترسی یک نماینده منتخب مردم به تبلت نمایندگی اش را قطع می کنند.
این ادبیات در سطح نماینده مجلس است؟اینخا دیگه کی هستند ؟ این به چنین آدمهایی رای داده
واله در مهدهای کودک هم اینگونه دعواها و الفاظ رکیکی که نماینده خبره و منتخب مردم بهم میدند داده نمی شود
مجلس تعطیل هم نبود مثلا چه کار ارزشمندی میخواست اتفاق بیفته همون بهتر تعطیل شده
نمیشه مجلس را هم به بخش خصوصی واگذار کنید ؟!!! مثل تمام مراکز حساس و حیاتی کشور که به ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار کردید؟
واقعا دوستان مجلسی نظر بدهند
مجلس تعطیل بشه و نماینده ها را اخراج کنند بهتره
از چه رسایی اینقدر وحشت دارند!!!
مجلس در کل این همه سال کلا بود و نبودش چه فرقی میکنه
به نظرم مجلس تعطيل بشه براي كشور هزينه كمتر داره
چه فرقی می کنی بزنن نزنن
درود بر شورای نگهبان
حزب شریان دیگه چیه؟؟؟؟
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