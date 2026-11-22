نماینده مجلس، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از درگیری و تنش در جلسه علنی امروز مجلس خبر داد.

به گزارش تابناک؛ مجتبی زارعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در اوج درگیری رزمندگان اسلام با آمریکایی‌ها در جنوب حزب بدنام شریان و سرکرده‌اش و همسویانش با لات بازی و درگیری فیزیکی جلسه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی را در تهران تعطیل کردند!»



