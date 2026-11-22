495بازدید
انهدام بیستمین پهپاد MQ-۱ آمریکایی در تنگه هرمز
سپاه: رزمندگان پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه موفق شدند بیستمین فروند پهپاد پیشرفته شناسایی ـ رزمی MQ-۱ آمریکایی را در شرق تنگه هرمز رهگیری و منهدم کنند.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد: دقایقی پیش، رزمندگان پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بهرهگیری از سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوایی سپاه، موفق شدند بیستمین فروند پهپاد پیشرفته شناسایی ـ رزمی MQ-۱ آمریکایی، از نسخه بردافزوده ER (Extended Range) ، را در شرق تنگه هرمز با آتش دقیق و مؤثر رهگیری و منهدم کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.