به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد: دقایقی پیش، رزمندگان پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوایی سپاه، موفق شدند بیستمین فروند پهپاد پیشرفته شناسایی ـ رزمی MQ-۱ آمریکایی، از نسخه بردافزوده ER (Extended Range) ، را در شرق تنگه هرمز با آتش دقیق و مؤثر رهگیری و منهدم کنند.



