انفجار و آتش‌ گرفتن ۲ نفتکش در تنگه هرمز

به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه بامدادیکشنبه در اطلاعیه ای افزود: دو فروند نفتکش متخلف یکی در محدوده شرق تنگه هرمز و دیگری در تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیرمجاز را داشتند پس از برخورد با مین در آتش بسیار شدیدی در حال سوختن می‌باشند.



در این اطلاعیه آمده است: این دو نفتکش که با تخلف متعدد و خاموش نمودن سامانه ناوبری و موقعیت یاب خود، قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند که پس از برخورد با مین منفجر و در حال سوختن می‌باشند.



بر اساس این گزارش نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد همانطور که قبلا اعلام شده است هر کشتی و شناوری که با ارتش متجاوز و غارتگر امریکا همکاری کند و از مقررات ایرانی تنگه هرمز سرپیچی کند و وارد منطقه غیر مجاز شود، مطمئنا با مین برخورد می‌کند، لذا به خیال پردازی‌های فرمانده سنتکام توجه نکنید.

منبع: ایرنا





