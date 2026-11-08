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انفجار و آتش‌ گرفتن ۲ نفتکش در تنگه هرمز

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از انفجار و آتش سوزی دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. این دو نفتکش با تخلف و خاموش کردن موقعیت یاب، قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند.

کد خبر: 4200475تاریخ انتشار: 882 بازدید۰

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به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه بامدادیکشنبه در اطلاعیه ای افزود: دو فروند نفتکش متخلف یکی در محدوده شرق تنگه هرمز و دیگری در تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیرمجاز را داشتند پس از برخورد با مین در آتش بسیار شدیدی در حال سوختن می‌باشند.

در این اطلاعیه آمده است: این دو نفتکش که با تخلف متعدد و خاموش نمودن سامانه ناوبری و موقعیت یاب خود، قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند که پس از برخورد با مین منفجر و در حال سوختن می‌باشند.

بر اساس این گزارش نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد همانطور که قبلا اعلام شده است هر کشتی و شناوری که با ارتش متجاوز و غارتگر امریکا همکاری کند و از مقررات ایرانی تنگه هرمز سرپیچی کند و وارد منطقه غیر مجاز شود، مطمئنا با مین برخورد می‌کند، لذا به خیال پردازی‌های فرمانده سنتکام توجه نکنید.

منبع: ایرنا


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انفجارنفتکشتنگه هرمز

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