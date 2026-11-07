تماس تلفنی تازه ترامپ و اردوغان درباره ایران



به گزارش تابناک، خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تماس تلفنی برقرار و در مورد روابط دوجانبه آنکارا و واشنگتن و تحولات منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو کرد.



اردوغان در این تماس گفت که معتقد است همکاری بین ترکیه و آمریکا همچنان رو به رشد خواهد بود و آنکارا برای تقویت روابط تلاش خواهد کرد.



رئیس‌جمهور ترکیه به همتای آمریکایی خود گفت: «تنش بین تهران و واشنگتن باید پایان یابد و مسائل از طریق دیپلماسی حل شود. ترکیه به تلاش برای صلح ادامه خواهد داد.»



او همچنین درباره جنگ اوکراین تاکید کرد: «امیدوارم تلاش‌های دیپلماتیک فزاینده نتیجه مثبتی داشته باشد. ترکیه به مشارکت خود ادامه می‌دهد و افزایش تماس‌ها با کی‌یف و مسکو مهم است.»



رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از ترامپ به خاطر حمایت از اجلاس سازمان کشورهای ترک زبان تشکر کرد.

