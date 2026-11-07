

به گزارش تابناک، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان تلفنی گفت‌وگو کردند.



دو طرف درباره همکاری فیمابین و راه‌های تقویت آن و آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک و تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کردند.



وزیر خارجه قطر بر حمایت کشورش از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه حلی آزادی دریانوردی را تضمین شرایط را برای دستیابی به توافق جامع در راستای تحقق صلح پایدار در منطقه فراهم کند، تاکید کرد.

منبع: ایسنا