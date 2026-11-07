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وزیران خارجه قطر و عربستان تلفنی گفت‌وگو کردند

وزیران خارجه قطر و عربستان تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفت‌وگو کردند.

کد خبر: 4200439تاریخ انتشار: 222 بازدید۰

عربستان و قطر
به گزارش تابناک، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان تلفنی گفت‌وگو کردند.

دو طرف درباره همکاری فیمابین و راه‌های تقویت آن و آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک و تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کردند.

وزیر خارجه قطر بر حمایت کشورش از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه حلی آزادی دریانوردی را تضمین شرایط را برای دستیابی به توافق جامع در راستای تحقق صلح پایدار در منطقه فراهم کند، تاکید کرد.

منبع: ایسنا

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ایرانعربستانیمنجنگقطرتنگه هرمزباب المندبگفتگوی تلفنی

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