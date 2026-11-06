

به گزارش تابناک به نقل از وبگاه خبری المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یک فروند جنگنده «F-۱۵» متعلق به دشمن سعودی، ساعت ۷: ۱۰ صبح امروز از پایگاه خمیس مشیط به پرواز درآمد و با انجام سه حمله هوایی، بازار الحضاره در منطقه الوازعیه در استان تعز را هدف قرار داد.



سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد که جنایت جنگنده‌های دشمن سعودی در بازار الحضاره، ده‌ها شهید و زخمی از میان غیرنظامیان برجای گذاشت.



سریع خاطرنشان کرد که این جنایت‌های وحشیانه، به خواست خداوند، بدون پاسخ و مجازات نخواهند ماند.



المسیره گزارش داد که صبح امروز جمعه، دشمن سعودی با هدف قرار دادن بازار الحضاره در منطقه الوازعیه استان تعز، در اوج رفت‌وآمد و ازدحام شهروندان، کشتاری خونین علیه غیرنظامیان مرتکب شد. در پی این حمله، بیش از ۳۰ غیرنظامی شهید و زخمی شدند. این آمار اولیه و غیرنهایی است و احتمال افزایش آن وجود دارد. عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر افراد مفقودشده همچنان ادامه دارد.



منابع رسانه‌ای در استان تعز گزارش دادند که این حمله زمانی بازار را هدف قرار داد که فعالیت‌های تجاری و رفت‌وآمد شهروندان به اوج خود رسیده بود. این منابع تأکید کردند که شمار اولیه شهدا و مجروحان از ۳۰ نفر فراتر رفته است. در همین حال، گروه‌های امدادی و شهروندان همچنان در میان آوار و اطراف محل حادثه به دنبال پیکر مفقودشدگان هستند؛ این در حالی است که پرواز جنگنده‌های دشمن سعودی بر فراز منطقه ادامه دارد.



به گزارش شبکه المسیره، تصاویر منتشرشده از محل این جنایت، ابعاد هولناک حمله را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که پیکرها و اعضای بدن قربانیان در نقاط مختلف بازار پراکنده شده‌اند و شهروندان در شوک و بهت فرو رفته‌اند. بستگان قربانیان نیز برای جست‌وجوی عزیزان خود و اطلاع از سرنوشت آن‌ها با شتاب به محل حادثه هجوم برده‌اند؛ صحنه‌ای که ابعاد فاجعه و رنج انسانی ناشی از آن را آشکار می‌کند.



منابع محلی به شبکه المسیره اعلام کردند که هدف قرار گرفتن بازار در ساعاتی که شمار زیادی از خریداران و فروشندگان در آن حضور داشتند، تلفات انسانی را افزایش داده است؛ به‌ویژه آنکه غیرنظامیان از گروه‌های سنی مختلف در محل حضور داشتند و شدت بمباران باعث شد پیکر شماری از قربانیان متلاشی شود.



این منابع خاطرنشان کردند که آمار نهایی قربانیان هنوز اعلام نشده و عملیات جست‌وجو برای یافتن مفقودشدگان ادامه دارد. در همین حال، ادامه پرواز جنگنده‌های سعودی نگرانی‌هایی را درباره ایجاد اختلال در تلاش‌های امداد و نجات و کمک‌رسانی و نیز تشدید رنج مجروحان و خانواده‌های قربانیان برانگیخته است.





