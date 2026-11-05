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شنیده صدای چند انفجار در شرق عربستان
منابع خبری از وقوع چند انفجار در منطقه الشرقیه واقع در شرق عربستان سعودی در اثر حملات یمنیها خبر دادند.
به گزارش تابناک، ارتش یمن عصر امروز پنجشنبه منطقه الشرقیه واقع در شرق عربستان سعودی را هدف حملات خود قرار داده است.
هنوز اطلاعاتی درباره تلفات انسانی و خسارات مادی ناشی از این حملات نیروهای مسلح یمن درز نکرده است و یا مشخص نیست این حملات به چه شکلی صورت گرفته است.
منبع: ایسنا
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