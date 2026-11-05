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تابناک
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شنیده صدای چند انفجار در شرق عربستان

منابع خبری از وقوع چند انفجار در منطقه الشرقیه واقع در شرق عربستان سعودی در اثر حملات یمنی‌ها خبر دادند.

کد خبر: 4200061تاریخ انتشار: 672 بازدید۰

عربستان
به گزارش تابناک، ارتش یمن عصر امروز پنجشنبه منطقه الشرقیه واقع در شرق عربستان سعودی را هدف حملات خود قرار داده است. 

هنوز اطلاعاتی درباره تلفات انسانی و خسارات مادی ناشی از این حملات نیروهای مسلح یمن درز نکرده است و یا مشخص نیست این حملات به چه شکلی صورت گرفته است.

منبع: ایسنا

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برچسب ها

عربستانیمنحملهنیروهای مسلح یمن

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