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به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطقی از عربستان
دفاع مدنی عربستان از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق ابها و خمیس مشیط خبر داد.
به گزارش تابناک، صدای انفجارهایی در شهر ابها در جنوب عربستان شنیده شد.
انفجارهایی نیز در خمیس مشیط که میزبان پایگاه هوایی ملک خالد است شنیده شده است.
دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که آژیرهای هشدار در خمیس مشیط و ابها به صدا درآمده است.
ائتلاف موسوم به حمایت از مشروعیت در یمن ادعا کرد که پدافند هوایی عربستان یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی یمن به سمت منطقه جنوبی را رهگیری و منهدم کرده است.
آژیرهای هشدار در مناطق مختلف عربستان معمولاً در پی حملات یمن به این کشور به صدا در میآید.
یمن بارها تاکید کرده است که تا رفع محاصره این کشور و توقف حملات عربستان به حملات خود به این کشور ادامه خواهد داد.
منبع: ایسنا
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نظرات بینندگان
آنان که بادکاشتندامزوزبایدطوفان درو کنند،عربستانی که ۱۲ سال بریمن ظلم کردحالا بایدتاوان جنایاتش را بدهد،بایدمنتظرفروریختن کاخهایکی پس ازدیگری باشندگذشت دوران ظلم وجنایت آل سعودبا پولهای بیت المال مسلمین علیه مسلمین!@@
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