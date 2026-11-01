||13:48
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرقیمت طلا و سکه امروز 12 آبان/ فرصت برای خرید طلا و سکه در روز اصلاحی!
1113بازدید

به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطقی از عربستان

دفاع مدنی عربستان از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق ابها و خمیس مشیط خبر داد.

کد خبر: 100000066تاریخ انتشار: 1113 بازدید

عربستانبه گزارش تابناک، صدای انفجارهایی در شهر ابها در جنوب عربستان شنیده شد.

انفجارهایی نیز در خمیس مشیط که میزبان پایگاه هوایی ملک خالد است شنیده شده است.

دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که آژیرهای هشدار در خمیس مشیط و ابها به صدا درآمده است.

ائتلاف موسوم به حمایت از مشروعیت در یمن ادعا کرد که پدافند هوایی عربستان یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی یمن به سمت منطقه جنوبی را رهگیری و منهدم کرده است.

آژیرهای هشدار در مناطق مختلف عربستان معمولاً در پی حملات یمن به این کشور به صدا در می‌آید.

یمن بارها تاکید کرده است که تا رفع محاصره این کشور و توقف حملات عربستان به حملات خود به این کشور ادامه خواهد داد.

منبع: ایسنا

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

عربستانانفجاریمنحملهموشک بالستیکحمله موشکی

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

یک مسلمان۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۰:۰۷

آنان که بادکاشتندامزوزبایدطوفان درو کنند،عربستانی که ۱۲ سال بریمن ظلم کردحالا بایدتاوان جنایاتش را بدهد،بایدمنتظرفروریختن کاخهایکی پس ازدیگری باشندگذشت دوران ظلم وجنایت آل سعودبا پولهای بیت المال مسلمین علیه مسلمین!@@

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.