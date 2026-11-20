به گزارش تابناک؛ رسانه کوپه اسپانیا گزارش داد که مدیریت باشگاه رئال مادرید تصمیم گرفته است نیکو پاز را که به صورت قرضی در کومو ایتالیا زیر نظر سسک فابرگاس بازی می‌کند، در پایان فصل به مادرید بازگرداند.

انتقال این هافبک تهاجمی ۲۲ ساله آرژانتینی که ارزشش به ۸۰ میلیون یورو رسیده حالا اولویت اصلی کهکشانی‌هاست.

طبق نوشته این منبع، امکان خرید این بازیکن با این مبلغ تنها تا پایان پنجره نقل و انتقالات تابستانی ۲۰۲۷ معتبر است و باید دید تیم دیگری خواستار جذب او خواهد شد یا خیر.

با این حال، این قرارداد به تمایل پاز نیز بستگی خواهد داشت. پیش‌تر گزارش شده بود که این بازیکن تنها در صورتی با بازگشت به رئال مادرید موافقت می‌کند که جایگاهی ثابت در ترکیب اصلی برایش تضمین شود.

پورتال ترانسفرمارکت در حال حاضر ارزش نیکلاس پاز را ۸۰ میلیون یورو برآورد می‌کند.

از نیکو پاز به عنوان جانشین لیونل مسی در تیم ملی آرژانتین نیز یاد می‌شود.

منبع: ایسنا