فیفا ترس آمریکا از ایران را قبول نکرد

به گزارش تابناک؛فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) در واکنش به انصراف آمریکا از جام جهانی زیر ۱۷ سال به میزبانی قطر به دلایل امنیتی را نپذیرفت و نوشت: از تصمیم فدراسیون فوتبال آمریکا برای کناره‌گیری از جام جهانی مطلع شده و این تصمیم مطابق مقررات مسابقات بررسی و با آن برخورد خواهد شد.مسابقات جام جهانی زیر۱۷ سال از هفته آینده از ۱۹ نوامبر، ۲۸ آبان، آغاز می‌شود.

فدراسیون فوتبال آمریکا روز گذشته در نامه‌ای به بازیکنان اعلام کرد: «اردوی آماده‌سازی و حضور تیم در مسابقات لغو شده است.» این فدراسیون با اشاره به هشدار سفر سطح سه وزارت خارجه آمریکا درباره قطر تاکید کرد: «امنیت بازیکنان و اعضای کادر فنی اولویت اصلی ما است.»

حالا فیفا بهانه آمریکا برای عدم حضور در جام جهانی را نمی‌پذیرد و می‌گوید که ارزیابی‌های امنیتی فیفا تغییری نکرده و هیچ تحول جدیدی که امنیت برگزاری مسابقات را تحت تأثیر قرار دهد، گزارش نشده است.

در مقررات جام جهانی زیر ۱۷ سال فیفا برای انصراف کمتر از ۳۰ روز مانده به شروع مسابقات، حداقل ۲۰ هزار فرانک سوئیس جریمه پیش‌بینی شده است.

فیفا بلافاصله اعلام کرد تیم زیر ۱۷ سال جمهوری دومینیکن به‌عنوان جایگزین آمریکا در مسابقات شرکت خواهد کرد.

منبع:فارس