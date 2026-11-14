فدراسیون فوتبال در اقدامی جدید، برخی تصاویر مربوط به ملی‌پوشان از جمله آندرانیک تیموریان که از تیم ملی جدا شده، روی زمین انداخته و سپس با طعنه از رسانه‌های شریف نام برده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، اگرچه از فدراسیون فوتبال انتظار پاسخگویی شفاف نمی‌رود، اما جدا از موضوع شفافیت گاهی هم در پاسخ‌های خود دچار اشتباهاتی می‌شوند که نیازمند بررسی بیشتری روی برخی واژه‌هاست.

فدراسیون فوتبال اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها کرده که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال هم نطقی را در این کارگاه انجام داده است. او بایدهایی را در صحبت‌های خود مطرح کرده که روزی رهبر شهید انقلاب در صحبت‌های خود در دیدار با مسئولان نظام خطاب به حسن روحانی گفته بود که مخاطب این بایدها خود شما هستید. تاج هم دقیقاً بایدها یا الزاماتی را مطرح کرده که مخاطب خودش بوده که در ۱۰ سال اخیر ریاست فوتبال را به عهده داشته است.

تاج، مسئول اتفاقات ۱۰ سال اخیر فوتبال

حالا تابناک در گزارشی این موضوع را به مهدی تاج یادآوری کرده که مسئول استانداردسازی ورزشگاه‌ها و صدور مجوز حرفه‌ای، خود او بوده و مسئولان این کار را خودش گمارده که حالا وضعیت فوتبال به این روز افتاده است. با این حال فدراسیون فوتبال که چندان نقد صریح را پذیرا نیست، تلاش کرده تا به نوعی پاسخی به این گزارش بدهد، هرچند از مسیری غیر حرفه‌ای که بارها از سوی این فدراسیون تکرار شده و پاسخ خود را برخلاف قوانین مطبوعاتی منتشر کرده‌اند.

در متن عجیب فدراسیون فوتبال، آمده است که: «فدراسیون فوتبال ضمن ایفای نقش هماهنگی و رابط با کنفدراسیون فوتبال آسیا، همواره پیگیر ارتقا سطح استانداردها بوده و موضوع استانداردسازی را طی سالیان گذشته با جدیت در دستور کار مستمر خود قرار داده است که آرشیو تصاویر،اخبار و گزارش های آن در نزد رسانه‌های شریف هم اکنون هم قابل رویت است.» نکته جالب اینکه تابناک اشاره نکرده که فدراسیون فوتبال اقدامی نداشته یا آرشیو تصاویر و اخبار موجود نیست، بلکه به نقش منفعلانه اشاره کرده که اگر تمامی استانداردها به درستی رعایت می‌شد، فوتبال ایران اکنون در این نقطه قرار نداشت.

به آرشیو وعده‌های تاج سر بزنید

نکته دیگر اینکه روابط عمومی فدراسیون فوتبال به آرشیو تصاویر و اخبار اشاره می‌کند. باید گفت که در آرشیو تصاویر و اخبار خیلی نکات دیگر وجود دارد که اشاره به آنها صورت خوشی برای فدراسیون فوتبال و شخص مهدی تاج نخواهد داشت. شاید فقط اشاره به یکی از این موارد کافی باشد که تاج بارها اعلام کرده بود اگر صندلی‌ها شماره گذاری نشود، ورزشگاه‌ها گیت الکترونیکی نداشته باشند و دوربین چهره‌زن برای شناسایی تماشاگران متخلف نصب نشود، اجازه شروع لیگ داده نخواهد شد، اما هرسال لیگ بدون رعایت تمامی این موارد آغاز شده و ثمره آن خشونت روی سکوهاست که در یک نمونه آن چشم هوادار پرسپولیس در بازی این تیم مقابل تراکتور نابینا شد و هیچ فرد متخلفی هم شناسایی نشد.

چرا تاج پاداش کی‌روش را دو برابر کرد؟

شاید بد نباشد که فدراسیون فوتبال به گزارش‌های متعددی هم که پیش از این منتشر شده پاسخ دهد؛ از جمله اینکه چطور مهدی تاج بدون تأیید هیئت رئیسه، پاداش کارلوس کی‌روش را پس از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برخلاف قراردادش که ۱۰ درصد عنوان شده بود، دو برابر کرد و ۲۰ درصد پاداش به این مربی پرتغالی پرداخت کرد که در این زمینه سند فیفا نیز موجود است.

فدراسیون فوتبال در شرایطی با طعنه به رسانه‌های شریف اشاره کرده که همین امروز تصویری از نزدیکی ساختمان سابق فدراسیون در خیابان سئول منتشر شده است که تصاویر برخی ملی‌پوشان سابق از دیوارهای این فدراسیون کنده شده و سر کوچه سوم خیابان سئول روی زمین افتاده است. در واضح‌ترین تصویر هم می‌توان آندرانیک تیموریان را با پرچم ایران مشاهده کرد که اخیراً به دلیل اختلاف با امیر قلعه‌نویی از کادرفنی تیم ملی جدا شد و حالا عکس او با پرچم ایران روی زمین افتاده است. خطاب به مدیران و تصمیم‌گیرندگان در فدراسیون فوتبال باید گفت که شریف بودن را جای پرچم ایران مشخص می‌کند که این تصویر به وضوح جایگاه شما را نشان می‌دهد.