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شنیده شدن صدای انفجار از آسمان قشم
برخی اهالی جنوبی قشم هم از مشاهده نور آتشین در آسمان خبر میدهند.
به گزارش تابناک؛ ساکنان قشم دقایقی قبل صدای انفجاری را از آسمان جزیره شنیدند.
برخی منابع محلی میگویند صدای انفجار احتمالا مربوط به شکار هواگرد دشمن باشد.
برخی اهالی جنوبی قشم هم از مشاهده نور آتشین در آسمان خبر میدهند؛ اما جزئیات رسمی در این زمینه منتشر نشده است.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.
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