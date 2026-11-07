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تابناک
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شنیده‌شدن صدای انفجار در جاسک و قشم

دقایقی پیش صدای چند انفجار در بندر جاسک استان هرمزگان و همچنین دو انفجار در جزیره قشم شنیده شد؛ هنوز جزئیاتی از علت و ابعاد این حوادث منتشر نشده است.

کد خبر: 4200456تاریخ انتشار: 3957 بازدید۲

انفجار
به گزارش تابناک، دقایقی پیش صدای چند انفجار در بندر جاسک در استان هرمزگان به گوش رسید.

همچنین گزارش‌ها از شنیده‌شدن صدای دو انفجار در جزیره قشم حکایت دارد.

خبرنگار ایرنا در قشم گزارش داده است که اصابت در داخل جزیره و از سمت شرق آن رخ داده است.

با این حال، منابع محلی و مسئولان استانی تاکنون درباره جزئیات این حادثه و علت وقوع انفجارها اظهارنظر نکرده‌اند.

تابناک اخبار تکمیلی این حادثه را متعاقباً منتشر خواهد کرد.


۵ سکوی پرتاب موشک هدف گرفته شد

۵ سکوی پرتاب موشک در جاسک و یک رادار در قشم هدف قرار گرفتند.

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برچسب ها

آمریکاانفجارجنگجاسکقشمتنگه هرمز

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نظرات بینندگان

امیر فیروزی۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۲۳:۴۸

جنگ حتمی است ایندفعه باید پایگاه هسته اسراییل و امارت و عربستان را بزنیم کابل هایی اینترنتی بزنیم و به اروپا حمله کنیم

امیر فیروزی۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۲۳:۴۸

جنگ حتمی است ایندفعه باید پایگاه هسته اسراییل و امارت و عربستان را بزنیم کابل هایی اینترنتی بزنیم و به اروپا حمله کنیم

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