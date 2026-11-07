دقایقی پیش صدای چند انفجار در بندر جاسک استان هرمزگان و همچنین دو انفجار در جزیره قشم شنیده شد؛ هنوز جزئیاتی از علت و ابعاد این حوادث منتشر نشده است.



به گزارش تابناک، دقایقی پیش صدای چند انفجار در بندر جاسک در استان هرمزگان به گوش رسید.



همچنین گزارش‌ها از شنیده‌شدن صدای دو انفجار در جزیره قشم حکایت دارد.



خبرنگار ایرنا در قشم گزارش داده است که اصابت در داخل جزیره و از سمت شرق آن رخ داده است.



با این حال، منابع محلی و مسئولان استانی تاکنون درباره جزئیات این حادثه و علت وقوع انفجارها اظهارنظر نکرده‌اند.



تابناک اخبار تکمیلی این حادثه را متعاقباً منتشر خواهد کرد.

